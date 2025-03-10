Рецепт настоящего арабского кофе, как в лучших кофейнях Саудовской Аравии

Арабский кофе - это не просто напиток, это ритуал, символ гостеприимства и часть культурного наследия Ближнего Востока. Вот проверенный рецепт, которым делятся мастера кофе из лучших саудовских кофейных заведений.

Ингредиенты (на 1 литр воды):

1 литр холодной воды

3-4 столовые ложки молотого арабского кофе (используйте светлую обжарку, чтобы сохранить нежный аромат)

1 чайная ложка молотого кардамона (либо 3-4 стручка кардамона, предварительно слегка измельченных)

По желанию: щепотка молотых гвоздик или несколько нитей шафрана для дополнительного аромата

Приготовление:

Подготовка

Налейте воду в небольшую кастрюлю или традиционный кофейник (далла).

Доведите воду до кипения.

Варка кофе:

Как только вода закипит, добавьте молотый кофе. Дайте смеси закипеть снова, затем уменьшите огонь до минимума и варите на медленном огне около 10–15 минут. Во время варки можно слегка помешивать, чтобы кофе равномерно настаивался.

Добавление специй:

За 5 минут до завершения варки добавьте молотый кардамон. Если используете гвоздику или шафран, добавьте их вместе с кардамоном. Эти специи придадут напитку неповторимый аромат, который так ценят в Саудовской Аравии.

Настаивание и процеживание:

Снимите кофейник с огня и дайте напитку немного настояться (около 3-5 минут). Затем процедите кофе через мелкое сито, чтобы удалить остатки молотого кофе и специй.

Подача:

Подавайте горячий арабский кофе в маленьких чашках (финджанах). Традиционно его не подслащивают, а сопровождают свежими финиками или сухофруктами. Как подают арабский кофе (фото: freepik.com)

Советы от мастеров:

Арабский кофе готовят без сахара, чтобы сохранить натуральный вкус и аромат.

Важно не доводить кофе до сильного кипения после добавления специй - так специи сохранят свой тонкий аромат.

Наслаждайтесь процессом - приготовление арабского кофе - это ритуал, объединяющий семью и друзей за чашечкой теплого напитка.

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