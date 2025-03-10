Рецепт настоящего арабского кофе, как в лучших кофейнях Саудовской Аравии

Арабский кофе, который готовят в лучших кофейнях Саудовской Аравии - это настоящий вкус Востока. Такой напиток не только пробуждает чувства, но и отражает вековые традиции, где каждая деталь, от легкой обжарки зерен до добавления ароматного кардамона, имеет особое значение.
Как приготовить настоящий арабский кофе по рецепту из Саудовской Аравии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Арабский кофе - это не просто напиток, это ритуал, символ гостеприимства и часть культурного наследия Ближнего Востока. Вот проверенный рецепт, которым делятся мастера кофе из лучших саудовских кофейных заведений.
По желанию: щепотка молотых гвоздик или несколько нитей шафрана для дополнительного аромата
Как только вода закипит, добавьте молотый кофе. Дайте смеси закипеть снова, затем уменьшите огонь до минимума и варите на медленном огне около 10–15 минут. Во время варки можно слегка помешивать, чтобы кофе равномерно настаивался.
За 5 минут до завершения варки добавьте молотый кардамон. Если используете гвоздику или шафран, добавьте их вместе с кардамоном. Эти специи придадут напитку неповторимый аромат, который так ценят в Саудовской Аравии.
Снимите кофейник с огня и дайте напитку немного настояться (около 3-5 минут). Затем процедите кофе через мелкое сито, чтобы удалить остатки молотого кофе и специй.
Подавайте горячий арабский кофе в маленьких чашках (финджанах). Традиционно его не подслащивают, а сопровождают свежими финиками или сухофруктами.
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При написании материала были использованы источники: Arabian Coffee Culture, arabiccoffeerecipes.com, Coffee & Culture Blog