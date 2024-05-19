Стоит ли пить кофе без кофеина и кому его употреблять не стоит

Некоторые люди принимают решение отказаться от кофеина или, например, им советуют это врачи. Однако отказаться от привычки пить кофе очень тяжело, поэтому они выбирают для себя варианты кофе без кофеина.

Стоит ли пить такой кофе и какой в нем пользу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение врача Юрия Габорца в Instagram.

Кофе без кофеина - это кофе из кофейных зерен, из которых с помощью технологий, убрали как минимум 96% кофеина. К примеру, зерна промывают в специальном растворе, обрабатывают углекислым газом или ставят специальный угольный фильтр.

Питательность кофе при этом не меняется, а вкус и запах могут стать более мягкими. В таком кофе содержится примерно 3 мг кофеина на чашку. Следует отметить, что в обычном напитке - от 70 до 140 мг кофеина.

По словам врача, если вы приняли решение отказаться от кофеина, но вам трудно отказаться от привычки пить кофе, это будет хорошим выбором. Поскольку такой кофе не будет вызывать бессонницу, тревожность, высокое артериальное давление, сердцебиение.

Он советует выбирать только качественные напитки без кофеина и рассказывает, как научить организм не нуждаться в кофеине вообще. Кроме того, Юрий Габорец рекомендует со временем переходить с кофе без кофеина на более безопасные напитки.

"Самый безопасный метод декофенизации - это жидким углекислым газом. А со временем вы сможете перейти на цикорий, какао, потому что кофе без кофеина не вызывает зависимость. Но он все равно увеличивает желудочную секрецию и вымывает кальций из костей. Но если вы ограничитесь в сутки одной-двумя чашками, так вреда не будет", - отмечает эксперт.

Кофе без кофеина не советуют пить людям с проблемами желудка, людям, принимающим таблетки, которые нельзя сочетать с кофеином, с осторожностью - беременным.