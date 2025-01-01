Мало кто это знает. Названа распространенная ошибка, которая превращает кофе в яд

Специалисты по безопасности питания советуют избегать распространенной ошибки во время приготовления кофе - разогревания остывшего напитка. Привычка повторно нагревать кофе, например, в микроволновой печи или на плите, может негативно влиять как на его состав, так и на ваше здоровье.

Почему такой кофе может стать ядом - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему нельзя разогревать кофе?

Химические изменения в напитке

При повторном нагревании в кофе происходят химические реакции, которые меняют состав его компонентов. В частности, хлорогеновые кислоты, которые содержатся в кофе и обладают антиоксидантными свойствами, разрушаются. В результате образуются вещества, которые могут:

Вызвать повышенную кислотность желудка.

Вызвать проблемы с пищеварением, например, изжогу или раздражение слизистой оболочки желудка.

Ухудшение вкуса и полезных свойств

При повторном нагревании:

Разрушаются антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов.

Напиток теряет свои вкусовые качества, становится горьким и менее приятным для употребления.

Риск бактериального загрязнения

Когда кофе охлаждается, в нем могут начать размножаться микроорганизмы. Повторное нагревание не всегда уничтожает эти бактерии полностью, что может представлять опасность для здоровья.

Что рекомендуют эксперты?

Эксперты по безопасности питания советуют:

Всегда пить кофе сразу после приготовления.

Если напиток остыл, лучше приготовить новую порцию, чем разогревать старую.

Исследования и подтверждения

Научные исследования подтверждают, что повторное нагревание пищи и напитков, в частности кофе, может влиять на их химический состав и безопасность:

Исследование антиоксидантов в кофе : Согласно исследованиям, антиоксиданты в кофе разрушаются при нагревании более 70°C.

: Согласно исследованиям, антиоксиданты в кофе разрушаются при нагревании более 70°C. Влияние хлорогеновых кислот : Как указано в отчете Национального института здоровья США (NIH), хлорогеновые кислоты, которые являются мощными антиоксидантами, могут образовывать потенциально токсичные соединения при нагревании.

: Как указано в отчете Национального института здоровья США (NIH), хлорогеновые кислоты, которые являются мощными антиоксидантами, могут образовывать потенциально токсичные соединения при нагревании. Риск бактериального загрязнения: Согласно рекомендациям Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), бактерии могут активно размножаться в охлажденных напитках, особенно если они хранились более 2 часов.

Чтобы сохранить здоровье и насладиться настоящим вкусом кофе, пейте его свежим, избегая разогрева. Это поможет избежать вредных последствий для вашего организма и наслаждаться любимым напитком в лучшем его качестве.