Мало кто это знает. Названа распространенная ошибка, которая превращает кофе в яд
Специалисты по безопасности питания советуют избегать распространенной ошибки во время приготовления кофе - разогревания остывшего напитка. Привычка повторно нагревать кофе, например, в микроволновой печи или на плите, может негативно влиять как на его состав, так и на ваше здоровье.
Почему такой кофе может стать ядом - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Почему нельзя разогревать кофе?
Химические изменения в напитке
При повторном нагревании в кофе происходят химические реакции, которые меняют состав его компонентов. В частности, хлорогеновые кислоты, которые содержатся в кофе и обладают антиоксидантными свойствами, разрушаются. В результате образуются вещества, которые могут:
- Вызвать повышенную кислотность желудка.
- Вызвать проблемы с пищеварением, например, изжогу или раздражение слизистой оболочки желудка.
Ухудшение вкуса и полезных свойств
При повторном нагревании:
- Разрушаются антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов.
- Напиток теряет свои вкусовые качества, становится горьким и менее приятным для употребления.
Риск бактериального загрязнения
Когда кофе охлаждается, в нем могут начать размножаться микроорганизмы. Повторное нагревание не всегда уничтожает эти бактерии полностью, что может представлять опасность для здоровья.
Что рекомендуют эксперты?
Эксперты по безопасности питания советуют:
- Всегда пить кофе сразу после приготовления.
- Если напиток остыл, лучше приготовить новую порцию, чем разогревать старую.
Исследования и подтверждения
Научные исследования подтверждают, что повторное нагревание пищи и напитков, в частности кофе, может влиять на их химический состав и безопасность:
- Исследование антиоксидантов в кофе: Согласно исследованиям, антиоксиданты в кофе разрушаются при нагревании более 70°C.
- Влияние хлорогеновых кислот: Как указано в отчете Национального института здоровья США (NIH), хлорогеновые кислоты, которые являются мощными антиоксидантами, могут образовывать потенциально токсичные соединения при нагревании.
- Риск бактериального загрязнения: Согласно рекомендациям Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), бактерии могут активно размножаться в охлажденных напитках, особенно если они хранились более 2 часов.
Чтобы сохранить здоровье и насладиться настоящим вкусом кофе, пейте его свежим, избегая разогрева. Это поможет избежать вредных последствий для вашего организма и наслаждаться любимым напитком в лучшем его качестве.
Напомним, что мы писали о фрукте, который улучшает настроение и жизненный тонус.
Читайте о 6 полезных зимних фруктах, которых стоит наесться в сезон.
В материале использованы такие источники - Journal of Agricultural and Food Chemistry, Национальный Институт Здоровья США, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.