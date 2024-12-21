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Сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья

Суббота 21 декабря 2024 09:25
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Сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья Как часто можно пить кофе без вреда для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кофе - это популярный напиток, которые большинство пью по несколько раз в день. Диетолог назвала точное количество чашек, которые можно пить в день и когда лучше избегать напитка, чтобы не навредить здоровью.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-эндокринолог, автор книги "Стрес крізь життя - мій mood" Екатерина Толстикова.

Сколько кофе можно пить в день

По словам эксперта, кофе - это спорный продукт, ведь в нем есть польза и вред, поэтому важно соблюдать норму.

Если вы пьете каждый день по 5 чашек, то это очень плохо. Это может влиять на ваш микробиом и на сердечно-сосудистую систему. Кофе также содержит полифенолы, антиоксиданты, которые защищают клетки печени и нервной системы от окисления, если потреблять его в чистом виде и качественный.

Но при этом нужно понимать, что когда он обжаривается, то возникает реакция гликации - метаболиты старения, окисления клеток.

Толстикова отметила, что безопасно употреблять одну чашку в день, без большого количества сахара и меда.

"Надо найти просто баланс в каждом продукте и смотреть, как это влияет конкретно на вас", - добавила она.

Важно знать, что такой напиток нельзя употреблять натощак, потому что это влияние на слизистую - это выброс желудочного сока. В результате такая привычка может привести к гастриту, нарушению слизистой оболочки и нарушению работы вообще ЖКТ.

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