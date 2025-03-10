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Рецепт справжньої арабської кави, як у найкращих кав'ярнях Саудівської Аравії

Як приготувати справжню арабську каву із Саудівської Аравії (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Арабська кава, яку готують у найкращих кав'ярнях Саудівської Аравії - це справжній смак Сходу. Такий напій не тільки пробуджує почуття, а й відображає вікові традиції, де кожна деталь, від легкого обсмажування зерен до додавання ароматного кардамону, має особливе значення.

Як приготувати справжню арабську каву за рецептом із Саудівської Аравії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Арабська кава - це не просто напій, це ритуал, символ гостинності та частина культурної спадщини Близького Сходу. Ось перевірений рецепт, яким діляться майстри кави з найкращих саудівських кавових закладів.

Інгредієнти (на 1 літр води):

  • 1 літр холодної води
  • 3-4 столові ложки меленої арабської кави (використовуйте світле обсмаження, щоб зберегти ніжний аромат)
  • 1 чайна ложка меленого кардамону (або 3-4 стручки кардамону, попередньо злегка подрібнених)

За бажанням: щіпка мелених гвоздик або кілька ниток шафрану для додаткового аромату

Приготування:

  • Підготовка
  • Налийте воду в невелику каструлю або традиційний кавник (далла).
  • Доведіть воду до кипіння.

Варіння кави:

Як тільки вода закипить, додайте мелену каву. Дайте суміші закипіти знову, потім зменшіть вогонь до мінімуму і варіть на повільному вогні близько 10-15 хвилин. Під час варіння можна злегка помішувати, щоб кава рівномірно настоювалася.

Додавання спецій:

За 5 хвилин до завершення варіння додайте мелений кардамон. Якщо використовуєте гвоздику або шафран, додайте їх разом із кардамоном. Ці спеції додадуть напою неповторного аромату, який так цінують у Саудівській Аравії.

Настоювання та проціджування:

Зніміть кавник з вогню і дайте напою трохи настоятися (близько 3-5 хвилин). Потім процідіть каву через дрібне сито, щоб видалити залишки меленої кави та спецій.

Подача:

Подавайте гарячу арабську каву в маленьких чашках (фінджанах). Традиційно її не підсолоджують, а супроводжують свіжими фініками або сухофруктами.Як подають арабську каву (фото: freepik.com)

Поради від майстрів:

  • Арабську каву готують без цукру, щоб зберегти натуральний смак і аромат.
  • Важливо не доводити каву до сильного кипіння після додавання спецій - так спеції збережуть свій тонкий аромат.
  • Насолоджуйтеся процесом - приготування арабської кави - це ритуал, що об'єднує сім'ю і друзів за чашкою теплого напою.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Arabian Coffee Culture, arabiccoffeerecipes.com, Coffee & Culture Blog

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КаваСаудівська АравіяНапої