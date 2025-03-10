Рецепт справжньої арабської кави, як у найкращих кав'ярнях Саудівської Аравії

Арабська кава, яку готують у найкращих кав'ярнях Саудівської Аравії - це справжній смак Сходу. Такий напій не тільки пробуджує почуття, а й відображає вікові традиції, де кожна деталь, від легкого обсмажування зерен до додавання ароматного кардамону, має особливе значення.
Як приготувати справжню арабську каву за рецептом із Саудівської Аравії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Арабська кава - це не просто напій, це ритуал, символ гостинності та частина культурної спадщини Близького Сходу. Ось перевірений рецепт, яким діляться майстри кави з найкращих саудівських кавових закладів.
За бажанням: щіпка мелених гвоздик або кілька ниток шафрану для додаткового аромату
Як тільки вода закипить, додайте мелену каву. Дайте суміші закипіти знову, потім зменшіть вогонь до мінімуму і варіть на повільному вогні близько 10-15 хвилин. Під час варіння можна злегка помішувати, щоб кава рівномірно настоювалася.
За 5 хвилин до завершення варіння додайте мелений кардамон. Якщо використовуєте гвоздику або шафран, додайте їх разом із кардамоном. Ці спеції додадуть напою неповторного аромату, який так цінують у Саудівській Аравії.
Зніміть кавник з вогню і дайте напою трохи настоятися (близько 3-5 хвилин). Потім процідіть каву через дрібне сито, щоб видалити залишки меленої кави та спецій.
Подавайте гарячу арабську каву в маленьких чашках (фінджанах). Традиційно її не підсолоджують, а супроводжують свіжими фініками або сухофруктами.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Arabian Coffee Culture, arabiccoffeerecipes.com, Coffee & Culture Blog