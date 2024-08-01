Как сейчас выглядит Мария Яремчук, которая недавно впервые стала мамой (фото)

Этой весной Мария Яремчук родила первенца, и только недавно исполнительница прокомментировала новость, а также ответила, действительно ли отцом ее ребенка является Александр Пономарев . Теперь она впервые за последнее время вышла на связь в соцсетях и показала, как сейчас выглядит.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что сказала звезда в своем обращении в Instagram .

Мария Яремчук показалась в соцсетях

Прервать молчание артистка решила на фоне выхода фильма об ее отце, звезде украинской поп-музыки Назарии Яремчуке. Лента, как известно, называется "Яремчук: Незрівнянний світ краси", и посмотреть ее в прокате зрители смогут уже с 8 августа.

Потому дочь известного музыканта напомнила о премьере в своих соцсетях, а также предложила подписчикам угадать, кто из известных украинских артистов исполняет треки Назария Яремчука, которые скоро выйдут в свет. Тем, кто справится с этой задачей, исполнительница пообещала билеты на допремьерный показ картины.

В stories Мария появилась с объемно уложенными волосами и легким макияжем. Видео она записывала, как можно заметить, сидя в автомобиле. Также можно разглядеть, что на ней был белый наряд и заметная подвеска на шее.

Певица вышла на связь в соцсетях (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Что известно о материнстве Яремчук и почему она возмущалась из-за упоминаний об этом в сети

Певица была не в восторге, когдав конце мая СМИ начали писать о том, что она родила сына. Более того, как оказалось позже, подобную информацию прессе "слил" Черновицкий перинатальный центр, где она рожала.

Такую ситуацию звезда назвала грубым нарушением, поскольку была бы раскрыта конфиденциальная информация.

Яремчук только недавно подтвердила, что стала матерью (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Что касается отца малыша или каких-либо других подробностей личной жизни Марии, то их она раскрывать не стала.

Напомним, сейчас Яремчук активно не занимается концертной деятельностью. В прошлом она заявляла, что хочет сделать паузу в карьере, поскольку имеет сильный страх сцены.