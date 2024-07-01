"Имел бы совесть": Яремчук публично обратилась к брату, который заявлял об их сложных отношениях

Мария Яремчук, которая недавно подтвердила рождение первенца , публично обратилась к своему брату Дмитрию. В соцсетях она возмутилась из-за того, что он стал комментировать тему ее личной жизни, а также их взаимоотношений.

Как рассказывает РБК-Украина (проект Styler), об этом исполнительница сообщила в своем блоге в Instagram .

Что написала певица

Дочь Назария Яремчука не поняла внезапного появления Дмитрия, который, по ее словам, пожаловался прессе, что "она плохая специфическая сестра, которая не отвечает на его сообщения".

Артистка подчеркнула, что они практически не поддерживают общение.

"Думала я, ладно, пусть пишут... Но появился мой сводный брат Дмитрий, которого я за всю свою жизнь видела раз 15 максимум, и пожаловался прессе, что я такая плохая "специфическая сестра", не ответила ему в вайбере (я даже не видела, потому что им почти не пользуюсь) и, видите ли, не поздравила его, когда у него рождались дети... Откуда я должна знать об этом, Дима? Мы не общались никогда!" - говорится в заявлении певицы.

"Чувак годы забирал все роялти из папиных песен, мне ни копейки не доставалось, а теперь я ему еще и должна", - также заметила она.

Яремчук обратилась к сводному брату (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Напоследок Мария обратилась к представителям прессы и своему брату в том числе с просьбой: не хайпировать на теме чужой частной информации и уважать личные границы человека.

"Перед тем, как апеллировать информацией, стоит хотя бы минимально проверять ее, а в идеале - уважать человека и не хайповать на чужой приватной информации. Адресую это также Черновицкому перинатальному центру и моему брату Дмитрию Яремчуку. Имел бы совесть", - отметила певица.

Напомним, вышеупомянутый перинатальный центр "слил" СМИ информацию о том, что артистка родила ребенка. Об этом она заявила в своих соцсетях.

Артистка призвала уважать личные границы каждого человека и его право на конфиденциальность (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

К слову, Дмитрий Яремчук - сводный брат артистки, появившийся в первом браке Назария Яремчука. Также у нее есть еще один сводный брат - Назарий. Музыканты исполняют каверы на песни знаменитого отца.

Сам Дмитрий, говоря о Марии, также заявлял, что редко с ней общается.

"В последний раз весной она мне написала. Это касалось авторских прав на определенные произведения папы. Спросила, не возражаем ли мы, чтобы взяла их в работу. Мы предоставили разрешение", - вспоминал он.

Дмитрий Яремчук - сводный брат Марии (Фото: instagram.com/yaremchuk_nazariy_dmytro)