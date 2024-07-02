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На фоне слухов о беременности. Рианна показалась в прозрачном нижнем белье: соблазнительные фото

Вторник 02 июля 2024 14:49
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На фоне слухов о беременности. Рианна показалась в прозрачном нижнем белье: соблазнительные фото Певица Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: Катерина Зелинская

Всемирно известная певица Рианна подвергла сомнению слухи о третьей беременности. Артистка очаровала фанатов невероятными фото в нижнем белье для аккаунта своего бренда.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о подробностях положения барбадосской певицы.

Мама двоих детей предстала на фото в соблазнительном комплекте прозрачного белья.

В атмосфере тропических пейзажей Рианна показала, что ее фигура выглядит великолепно, а на животик нет и намека!

На фоне слухов о беременности. Рианна показалась в прозрачном нижнем белье: соблазнительные фото

На фоне слухов о беременности. Рианна показалась в прозрачном нижнем белье: соблазнительные фотоРианна в нижнем белье (фото: instagram.com/savagexfenty)

Пользователи соцсети восторженно отреагировали на снимки артистки. Вот некоторые из комментариев:

  • Я ждала этого дня годами!!!

  • Самый сексуальный человек в мире!

  • Красотка

  • Рири всегда на высоте!

  • Да, мамочка! .

Что известно о еще одной беременности певицы

Недавно распространилась новость, что через 7 месяцев после родов Рианна якобы забеременела в третий раз.

Тогда это утверждали зарубежные таблоиды. Они отмечали, что имели разговор с близкими к окружению певицы людьми. Одно из медиа добавило, что хип-хоп супругов на этот раз будет ждать дочь.

Как видим, слухи остались слухами.

Напомним, что артистка вместе с мужем - известным рэпером ASAP Rocky - воспитывают двух сыновей. В мае 2022 года певица родила сына Риза, а в августе 2023 года - Риота.

На фоне слухов о беременности. Рианна показалась в прозрачном нижнем белье: соблазнительные фото

ASAP Rocky с сыном (фото:instagram.com/badgalriri)

Ранее мы писали, что певица Настя Каменских рассказала, пользуется ли "уколами красоты".

Также писали, что Мария Яремчук публично обратилась к брату, заявившему об их сложных отношениях.

При создании материала были использованы источники: пост с Instagram-страницы бренда Savage x Fenty и новость о третьей беременности певицы издания MediaTakeOut.

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