На фоне слухов о беременности. Рианна показалась в прозрачном нижнем белье: соблазнительные фото
Всемирно известная певица Рианна подвергла сомнению слухи о третьей беременности. Артистка очаровала фанатов невероятными фото в нижнем белье для аккаунта своего бренда.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о подробностях положения барбадосской певицы.
Мама двоих детей предстала на фото в соблазнительном комплекте прозрачного белья.
В атмосфере тропических пейзажей Рианна показала, что ее фигура выглядит великолепно, а на животик нет и намека!
Рианна в нижнем белье (фото: instagram.com/savagexfenty)
Пользователи соцсети восторженно отреагировали на снимки артистки. Вот некоторые из комментариев:
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Я ждала этого дня годами!!!
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Самый сексуальный человек в мире!
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Красотка
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Рири всегда на высоте!
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Да, мамочка! .
Что известно о еще одной беременности певицы
Недавно распространилась новость, что через 7 месяцев после родов Рианна якобы забеременела в третий раз.
Тогда это утверждали зарубежные таблоиды. Они отмечали, что имели разговор с близкими к окружению певицы людьми. Одно из медиа добавило, что хип-хоп супругов на этот раз будет ждать дочь.
Как видим, слухи остались слухами.
Напомним, что артистка вместе с мужем - известным рэпером ASAP Rocky - воспитывают двух сыновей. В мае 2022 года певица родила сына Риза, а в августе 2023 года - Риота.
ASAP Rocky с сыном (фото:instagram.com/badgalriri)
Ранее мы писали, что певица Настя Каменских рассказала, пользуется ли "уколами красоты".
Также писали, что Мария Яремчук публично обратилась к брату, заявившему об их сложных отношениях.
При создании материала были использованы источники: пост с Instagram-страницы бренда Savage x Fenty и новость о третьей беременности певицы издания MediaTakeOut.