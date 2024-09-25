"Редакція", "Сірі бджоли", "Уроки толерантності": премия "Киноколо" объявила номинантов
7-я Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила список номинантов на награды 2024 года. Лидером по количеству номинаций стала картина Жанны Озирной "Медовий місяц".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Facebook-страницу премии.
Полный список номинантов
Лучший полнометражный игровой фильм
- "Медовий місяць", режиссер Жанна Озирная;
- "Редакція", режиссер Роман Бондарчук;
- "Сірі бджоли", режиссер Дмитрий Моисеев;
- "Уроки толерантності", режиссер Аркадий Непиталюк.
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Войси з Бахмута", режиссер Игорь Бабаев;
- "Додаткові сцени", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук;
- "Кінець історії", режиссер Станислав Битюцкий;
- "Сьома Зміна", режиссер Наталья Ильчук;
- "Увага, добрий пес!", режиссер Аделина Борец.
Лучшая режиссура
- Роман Бондарчук ("Редакція");
- Сергей Маслобойщиков ("Яса");
- Дмитрий Моисеев ("Сірі бджоли");
- Мария Стоянова ("Фрагменти льоду").
Лучший актер
- Виктор Жданов ("Сірі бджоли");
- Роман Луцкий ("Медовий місяць");
- Владимир Ямненко ("Сірі бджоли");
- Александр Ярема ("Уроки толерантності").
Лучшая актриса
- Ирина Нирша ("Медовий місяць");
- Жанна Озирная ("Редакція");
- Алла Сережка ("Яса");
- Елена Узлюк ("Уроки толерантності").
Лучший сценарий фильма
- Дмитрий Моисеев ("Сірі бджоли");
- Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності");
- Жанна Озирная ("Медовий місяць");
- Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакція").
Лучший полнометражный документальный фильм
- "Мирні люди", режиссер Оксана Карпович;
- "Реал", режиссер Олег Сенцов;
- "Сентиментальна подорож до планети Параджанова", режиссер Тарас Томенко;
- "Фрагменти льоду", режиссер Мария Стоянова.
Лучший короткометражный документальный фильм
- "Вибухи біля музею", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук;
- "Войси з Бахмута", режисер Игорь Бабаев;
- "Під знаком якоря", режиссер Тарас Спивак;
- "Там, де закінчується Росія", режиссер Алексей Радинский.
Лучший анимационный фильм
- "Міст", режиссер Никита Лысков;
- "Сага про корову-русалку", режиссер Саша Даниленко;
- "Спукі Лупс", режиссер Стас Сантимов;
- "Я померла в Ірпені", режиссер Анастасия Фалилеева.
За достижение
- Ольга Бирзул (книга "Твоя книга про кіно");
- Антельм Видо (статья Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance / Кино-Украина, история независимости);
- Владимир Войтенко (восстановление печатного журнала экранных искусств "Кино-Коло", 2024 1(39) - Украина в огне);
- Довженко-Центр, кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий (выставка "Ріка кричала, вила, як поранений звір").
Открытие года
- "Медовий місяць", режиссер Жанна Озирная;
- "Порцелянова війна",, режиссеры Слава Леонтьев, Брендан Белломо;
- "Фрагменти льоду", режиссер Мария Стоянова;
- Nice Ladies, режиссер Мария Пономарева.
Напомним, Национальная премия кинокритиков "Киноколо" - это ежегодная премия, созданная в 2018 году для оценки достижений украинского кинематографа и киноиндустрии за прошлый год от имени сообщества кинокритиков Украины.
Победителей выбирает Комитет, состоящий из 57 кинокритиков и киноведов, членов ФИПРЕССИ, а также авторов, чьи статьи и аналитические материалы публикуются в украинских СМИ.