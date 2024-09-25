"Редакція", "Сірі бджоли", "Уроки толерантності": премия "Киноколо" объявила номинантов

7-я Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила список номинантов на награды 2024 года. Лидером по количеству номинаций стала картина Жанны Озирной "Медовий місяц".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Facebook-страницу премии.

Полный список номинантов

Лучший полнометражный игровой фильм

"Медовий місяць", режиссер Жанна Озирная;

"Редакція", режиссер Роман Бондарчук;

"Сірі бджоли", режиссер Дмитрий Моисеев;

"Уроки толерантності", режиссер Аркадий Непиталюк.

Лучший короткометражный игровой фильм

"Войси з Бахмута", режиссер Игорь Бабаев;

"Додаткові сцени", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук;

"Кінець історії", режиссер Станислав Битюцкий;

"Сьома Зміна", режиссер Наталья Ильчук;

"Увага, добрий пес!", режиссер Аделина Борец.

Лучшая режиссура

Роман Бондарчук ("Редакція");

Сергей Маслобойщиков ("Яса");

Дмитрий Моисеев ("Сірі бджоли");

Мария Стоянова ("Фрагменти льоду").

Лучший актер

Виктор Жданов ("Сірі бджоли");

Роман Луцкий ("Медовий місяць");

Владимир Ямненко ("Сірі бджоли");

Александр Ярема ("Уроки толерантності").

Лучшая актриса

Ирина Нирша ("Медовий місяць");

Жанна Озирная ("Редакція");

Алла Сережка ("Яса");

Елена Узлюк ("Уроки толерантності").

Лучший сценарий фильма

Дмитрий Моисеев ("Сірі бджоли");

Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності");

Жанна Озирная ("Медовий місяць");

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакція").

Лучший полнометражный документальный фильм

"Мирні люди", режиссер Оксана Карпович;

"Реал", режиссер Олег Сенцов;

"Сентиментальна подорож до планети Параджанова", режиссер Тарас Томенко;

"Фрагменти льоду", режиссер Мария Стоянова.

Лучший короткометражный документальный фильм

"Вибухи біля музею", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук;

"Войси з Бахмута", режисер Игорь Бабаев;

"Під знаком якоря", режиссер Тарас Спивак;

"Там, де закінчується Росія", режиссер Алексей Радинский.

Лучший анимационный фильм

"Міст", режиссер Никита Лысков;

"Сага про корову-русалку", режиссер Саша Даниленко;

"Спукі Лупс", режиссер Стас Сантимов;

"Я померла в Ірпені", режиссер Анастасия Фалилеева.

За достижение

Ольга Бирзул (книга "Твоя книга про кіно");

Антельм Видо (статья Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance / Кино-Украина, история независимости);

Владимир Войтенко (восстановление печатного журнала экранных искусств "Кино-Коло", 2024 1(39) - Украина в огне);

Довженко-Центр, кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий (выставка "Ріка кричала, вила, як поранений звір").

Открытие года

"Медовий місяць", режиссер Жанна Озирная;

"Порцелянова війна",, режиссеры Слава Леонтьев, Брендан Белломо;

"Фрагменти льоду", режиссер Мария Стоянова;

Nice Ladies, режиссер Мария Пономарева.

Напомним, Национальная премия кинокритиков "Киноколо" - это ежегодная премия, созданная в 2018 году для оценки достижений украинского кинематографа и киноиндустрии за прошлый год от имени сообщества кинокритиков Украины.

Победителей выбирает Комитет, состоящий из 57 кинокритиков и киноведов, членов ФИПРЕССИ, а также авторов, чьи статьи и аналитические материалы публикуются в украинских СМИ.