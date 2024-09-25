"Редакція", "Сірі бджоли", "Уроки толерантності": премія "Кіноколо" оголосила номінантів

7-ма Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила список номінантів на нагороди 2024 року. Лідером за кількістю номінацій стала картина Жанни Озірної "Медовий місяц".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Facebook-cторінку премії.

Повний список номінантів

Найкращий повнометражний ігровий фільм

"Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна;

"Редакція", режисер Роман Бондарчук;

"Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв;

"Уроки толерантності", режисер Аркадій Непиталюк.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Войси з Бахмута", режисер Ігор Бабаєв;

"Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук;

"Кінець історії", режисер Станіслав Битюцький;

"Сьома Зміна", режисерка Наталія Ільчук;

"Увага, добрий пес!", режисерка Аделіна Борець.

Найкраща режисура

Роман Бондарчук ("Редакція");

Сергій Маслобойщиков ("Яса");

Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");

Марія Стоянова ("Фрагменти льоду").

Найкращий актор

Віктор Жданов ("Сірі бджоли");

Роман Луцький ("Медовий місяць");

Володимир Ямненко ("Сірі бджоли");

Олександр Ярема ("Уроки толерантності").

Найкраща акторка

Ірина Нірша ("Медовий місяць");

Жанна Озірна ("Редакція");

Алла Сергійко ("Яса");

Олена Узлюк ("Уроки толерантності").

Найкращий сценарій фільму

Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");

Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності");

Жанна Озірна ("Медовий місяць");

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дар’я Аверченко ("Редакція").

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Мирні люди", режисерка Оксана Карпович;

"Реал", режисер Олег Сенцов;

"Сентиментальна подорож до планети Параджанова", режисер Тарас Томенко;

"Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова.

Найкращий короткометражний документальний фільм

"Вибухи біля музею", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук;

"Войси з Бахмута", режисер Ігор Бабаєв;

"Під знаком якоря", режисер Тарас Співак;

"Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський.

Найкращий анімаційний фільм

"Міст", режисер Микита Лиськов;

"Сага про корову-русалку", режисер Сашко Даниленко;

"Спукі Лупс", режисер Стас Сантімов;

"Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва.

За досягнення

Ольга Бірзул (книга "Твоя книга про кіно");

Антельм Відо (стаття Ciné-Ukraine, histoire(s) d’indépendance / Кіно-Україна, історія(ї) незалежності);

Володимир Войтенко (відновлення друкованого часопису екранних мистецтв "Кіно-Коло", 2024 1 (39) - Україна в огні);

Довженко-Центр, кураторська група: Альона Пензій, Олександр Телюк, Станіслав Битюцький (виставка "Ріка кричала, вила, як поранений звір").

Відкриття року

"Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна;

"Порцелянова війна", режисери Слава Леонтьєв, Брендан Белломо;

"Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова;

Nice Ladies, режисерка Марія Пономарьова.

Нагадаємо, Національна премія кінокритиків "Кіноколо" - це щорічна премія, створена у 2018 році для оцінювання досягнень українського кінематографа та кіноіндустрії за минулий рік від імені спільноти кінокритиків України.

Переможців обирає Комітет, що складається з 57 кінокритиків і кінознавців, які є членами ФІПРЕССІ, а також авторів, чиї статті та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ.