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"Редакція", "Сірі бджоли", "Уроки толерантності": премія "Кіноколо" оголосила номінантів

Середа 25 вересня 2024 15:10
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"Редакція", "Сірі бджоли", "Уроки толерантності": премія "Кіноколо" оголосила номінантів "Сірі Бджоли" (скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

7-ма Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила список номінантів на нагороди 2024 року. Лідером за кількістю номінацій стала картина Жанни Озірної "Медовий місяц".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Facebook-cторінку премії.

Повний список номінантів

Найкращий повнометражний ігровий фільм

  • "Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна;

  • "Редакція", режисер Роман Бондарчук;
  • "Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв;
  • "Уроки толерантності", режисер Аркадій Непиталюк.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

  • "Войси з Бахмута", режисер Ігор Бабаєв;
  • "Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук;
  • "Кінець історії", режисер Станіслав Битюцький;
  • "Сьома Зміна", режисерка Наталія Ільчук;
  • "Увага, добрий пес!", режисерка Аделіна Борець.

Найкраща режисура

  • Роман Бондарчук ("Редакція");
  • Сергій Маслобойщиков ("Яса");
  • Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");

  • Марія Стоянова ("Фрагменти льоду").

Найкращий актор

  • Віктор Жданов ("Сірі бджоли");
  • Роман Луцький ("Медовий місяць");
  • Володимир Ямненко ("Сірі бджоли");
  • Олександр Ярема ("Уроки толерантності").

Найкраща акторка

  • Ірина Нірша ("Медовий місяць");
  • Жанна Озірна ("Редакція");
  • Алла Сергійко ("Яса");
  • Олена Узлюк ("Уроки толерантності").

Найкращий сценарій фільму

  • Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");
  • Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності");

  • Жанна Озірна ("Медовий місяць");
  • Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дар’я Аверченко ("Редакція").

Найкращий повнометражний документальний фільм

  • "Мирні люди", режисерка Оксана Карпович;
  • "Реал", режисер Олег Сенцов;
  • "Сентиментальна подорож до планети Параджанова", режисер Тарас Томенко;
  • "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова.

Найкращий короткометражний документальний фільм

  • "Вибухи біля музею", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук;
  • "Войси з Бахмута", режисер Ігор Бабаєв;
  • "Під знаком якоря", режисер Тарас Співак;
  • "Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський.

Найкращий анімаційний фільм

  • "Міст", режисер Микита Лиськов;
  • "Сага про корову-русалку", режисер Сашко Даниленко;
  • "Спукі Лупс", режисер Стас Сантімов;
  • "Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва.

За досягнення

  • Ольга Бірзул (книга "Твоя книга про кіно");
  • Антельм Відо (стаття Ciné-Ukraine, histoire(s) d’indépendance / Кіно-Україна, історія(ї) незалежності);
  • Володимир Войтенко (відновлення друкованого часопису екранних мистецтв "Кіно-Коло", 2024 1 (39) - Україна в огні);
  • Довженко-Центр, кураторська група: Альона Пензій, Олександр Телюк, Станіслав Битюцький (виставка "Ріка кричала, вила, як поранений звір").

Відкриття року

  • "Медовий місяць", режисерка Жанна Озірна;
  • "Порцелянова війна", режисери Слава Леонтьєв, Брендан Белломо;
  • "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова;
  • Nice Ladies, режисерка Марія Пономарьова.

Нагадаємо, Національна премія кінокритиків "Кіноколо" - це щорічна премія, створена у 2018 році для оцінювання досягнень українського кінематографа та кіноіндустрії за минулий рік від імені спільноти кінокритиків України.

Переможців обирає Комітет, що складається з 57 кінокритиків і кінознавців, які є членами ФІПРЕССІ, а також авторів, чиї статті та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ.

Нещодавно ми ділилися добіркою українських серіалів, які варто подивитися.

Також писали про вишукане кіно, яке хочеться дивитися.

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