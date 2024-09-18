ua en ru
Ср, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти истории удивляют и запоминаются. Украинские сериалы, которые стоит посмотреть

Среда 18 сентября 2024 19:45
UA EN RU
Эти истории удивляют и запоминаются. Украинские сериалы, которые стоит посмотреть Современные украинские сериалы, которые стоит посмотреть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Если вы ищете приятный кинематографический контент на вечер, чтобы отдохнуть от работы и "переключиться" хотя бы на несколько часов, возьмите на заметку следующие яркие киноработы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских сериалах, которые достойны внимания.

"Одна семья"

Мини-сериал рассказывает историю любви, которая обрывается из-за определенных обстоятельств. Семьи Романюк и Куцов противостоят друг другу, но с ними случается ряд событий, которые заставят их примириться и найти общий язык.

"Здесь и сейчас"

Этот сериал посвящен четырем подругам: Лоре, Эльке, Юле и Сусанне. Они только на пороге своей взрослой жизни, но мечтают о счастливом будущем.

Девушки имеют разные характеры и взгляды, однако их объединяет искренняя дружба и несокрушимая поддержка друг друга, и это помогает каждой проходить все препятствия с большей уверенностью и легкостью.

"Курс счастливой жизни"

Преподаватель практической психологии Татьяна проводит студентам лекцию о мальчике Демьяне. Он плохо спит, поскольку видит плохие сны. Его родители постоянно работают над решением проблемы, но не замечают изменений в поведении ребенка.

Татьяна решает сделать все возможное, чтобы помочь Демьяну, но удастся ли ей это сделать?

"Невестка"

По сюжету события происходят в начале 90-х годов. Мать главного героя, несмотря на уговоры близких, решает родить ребенка и растить его без отца. Мальчик растет целеустремленным и с острым чувством справедливости.

В старших классах он влюбляется в девушку, но сталкивается с конкуренцией - другим парнем, отец которого является местным прокурором. Удастся ли Косте защитить свою любовь?

"Мое кино"

Этот сериал рассказывает о кондитере по имени Александра, жизнь которой меняется после того, как ее кафе разрушает российская атака. Бывший муж девушки, которого считают погибшим на войне, не дописал сценарий к фильму, а потому Александре приходится делать это за него.

Удастся ли главной героине пройти все препятствия и, в конце концов, остаться счастливой и любимой?

Также мы писали об изысканном кино, которое хочется смотреть.

А еще не забудьте взять себе на заметку эти романтические истории, снятые на основе книг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фильмы Что посмотреть
NEWS
Последствия видны из космоса: что известно об ударе по складу с ракетами в Тверской области
Последствия видны из космоса: что известно об ударе по складу с ракетами в Тверской области