Эти истории удивляют и запоминаются. Украинские сериалы, которые стоит посмотреть

Если вы ищете приятный кинематографический контент на вечер, чтобы отдохнуть от работы и "переключиться" хотя бы на несколько часов, возьмите на заметку следующие яркие киноработы.

"Одна семья"

Мини-сериал рассказывает историю любви, которая обрывается из-за определенных обстоятельств. Семьи Романюк и Куцов противостоят друг другу, но с ними случается ряд событий, которые заставят их примириться и найти общий язык.

"Здесь и сейчас"

Этот сериал посвящен четырем подругам: Лоре, Эльке, Юле и Сусанне. Они только на пороге своей взрослой жизни, но мечтают о счастливом будущем.

Девушки имеют разные характеры и взгляды, однако их объединяет искренняя дружба и несокрушимая поддержка друг друга, и это помогает каждой проходить все препятствия с большей уверенностью и легкостью.

"Курс счастливой жизни"

Преподаватель практической психологии Татьяна проводит студентам лекцию о мальчике Демьяне. Он плохо спит, поскольку видит плохие сны. Его родители постоянно работают над решением проблемы, но не замечают изменений в поведении ребенка.

Татьяна решает сделать все возможное, чтобы помочь Демьяну, но удастся ли ей это сделать?

"Невестка"

По сюжету события происходят в начале 90-х годов. Мать главного героя, несмотря на уговоры близких, решает родить ребенка и растить его без отца. Мальчик растет целеустремленным и с острым чувством справедливости.

В старших классах он влюбляется в девушку, но сталкивается с конкуренцией - другим парнем, отец которого является местным прокурором. Удастся ли Косте защитить свою любовь?

"Мое кино"

Этот сериал рассказывает о кондитере по имени Александра, жизнь которой меняется после того, как ее кафе разрушает российская атака. Бывший муж девушки, которого считают погибшим на войне, не дописал сценарий к фильму, а потому Александре приходится делать это за него.

Удастся ли главной героине пройти все препятствия и, в конце концов, остаться счастливой и любимой?