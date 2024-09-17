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Изысканное кино, которое хочется смотреть. Подборка ярких фильмов для вашего уютного вечера

Вторник 17 сентября 2024 19:45
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Изысканное кино, которое хочется смотреть. Подборка ярких фильмов для вашего уютного вечера Фильмы на вечер, которые стоит посмотреть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Если вы ценитель действительно визуально красивых картин, и хотите насладиться не только интересным сюжетом, но и подробно подобранной атмосферой в фильме, посмотрите на досуге следующие несколько киноработ.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лентах, которые поразят вас своей изысканностью, небанальностью и неожиданными поворотами сюжетов.

"Леди Берд"

Лента рассказывает о старшекласснице из Сакраменто, которая демонстрирует вспыльчивый и бесстрашный характер. Она сталкивается с трудностями в семье и любви, однако одолевает их, продолжает познавать себя и мечтает совершить побег в колледж на Восточном побережье.

"Назови меня своим именем"

События происходят в Италии летом 1983 года. В истории, где одну из главных ролей сыграл Тимоти Шаламе, 17-летний парень по имени Элио начинает отношения с Оливером - привлекательным помощником своего отца. После этого жизнь главного героя кардинально меняется.

"Моя замечательная жизнь"

В центре сюжета оказывается несчастливая женщина в браке. Она пытается помирить своих родственников, и одновременно с этим делает все возможное, чтобы остановить анонимного шантажиста и не дать ему раскрыть ее тайну.

"Юность"

В этом фильме родители маленького мальчика разводятся, а потому им приходится разделять обязанности, связанные с воспитанием сына. А еще - стать для него поддержкой в период его перехода во взрослую жизнь.

"Ребел-Ридж"

Лента рассказывает о бывшем морпехе, который пытается внести залог за брата. Однако полиция присваивает эти средства себе, после чего начинается борьба главного героя с коррупцией в небольшом городке, которая там процветает.

Также посмотрите эти новые фильмы о маньяках и серийных убийцах.

А еще возьмите себе на заметку интеллектуальное кино, от которого невозможно оторваться.

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