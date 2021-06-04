ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ребров пішов з посади головного тренера "Ференцвароша". Його пов'язують з клубом з ОАЕ

Новость на русском →
Будапешт, П'ятниця 04 червня 2021 15:26
Ребров пішов з посади головного тренера "Ференцвароша". Його пов'язують з клубом з ОАЕ Фото: Сергій Ребров (fradi.hu)
Автор: Роман Тверденко

Український тренер Сергій Ребров залишив "Ференцварош". Він був головним тренером угорського гранда протягом трьох сезонів.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Будапешта.

Про бажання Реброва покинути "Ференцварош" було відомо давно. Сам Ребров нещодавно заявив, що має конфлікт з керівництвом клубу через неузгоджені з ним підписання футболістів в останній рік, які обіцяли обговорювати.

"Ференцварош" тричі поспіль ставав чемпіоном Угорщини під керівництвом Реброва.

Угорські ЗМІ нещодавно повідомляли, що наступним місцем роботи українця стане клуб "Аль-Айн" з Об'єднаних Арабських Еміратів. Також вони стверджували, що в 2022 році він повернеться до "Динамо" на пост головного тренера. Через деякий час після цієї інформації, київський клуб продовжив контракт з Мірчею Луческу.

Раніше в ЗМІ були чутки про те, що Українська асоціація футболу хоче призначити Реброва головним тренером збірної України після Андрія Шевченка і нібито у них вже була угода з екс-наставником "Динамо". Але досі ніяких підтверджень цієї інформації не було.

Сергій Ребров розпочав тренерську кар'єру в "Динамо", відпрацювавши з першою командою в 2014-16 роках. З ним команда двічі ставала чемпіоном України. Пізніше, в 2017-18 роках, Ребров керував командою "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії.

Сьогодні повідомлялося, що "Челсі" підписав новий контракт з тренером Томасом Тухелем після перемоги в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, "Реал" цього тижня повернув клуб головним тренером Карло Анчелотті. Італієць заради повернення в Мадрид пішов з "Евертона".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Сергей Ребров
NEWS
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари