Ребров пішов з посади головного тренера "Ференцвароша". Його пов'язують з клубом з ОАЕ

Про бажання Реброва покинути "Ференцварош" було відомо давно. Сам Ребров нещодавно заявив, що має конфлікт з керівництвом клубу через неузгоджені з ним підписання футболістів в останній рік, які обіцяли обговорювати.

"Ференцварош" тричі поспіль ставав чемпіоном Угорщини під керівництвом Реброва.

Угорські ЗМІ нещодавно повідомляли, що наступним місцем роботи українця стане клуб "Аль-Айн" з Об'єднаних Арабських Еміратів. Також вони стверджували, що в 2022 році він повернеться до "Динамо" на пост головного тренера. Через деякий час після цієї інформації, київський клуб продовжив контракт з Мірчею Луческу.

Раніше в ЗМІ були чутки про те, що Українська асоціація футболу хоче призначити Реброва головним тренером збірної України після Андрія Шевченка і нібито у них вже була угода з екс-наставником "Динамо". Але досі ніяких підтверджень цієї інформації не було.

Сергій Ребров розпочав тренерську кар'єру в "Динамо", відпрацювавши з першою командою в 2014-16 роках. З ним команда двічі ставала чемпіоном України. Пізніше, в 2017-18 роках, Ребров керував командою "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії.