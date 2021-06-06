Ребров став тренером "Аль-Айн" з ОАЕ. Через рік він нібито повернеться до "Динамо"

Український тренер Сергій Ребров очолив команду "Аль-Айн" з Об'єднаних Арабських Еміратів. За два дні після відходу з "Ференцвароша".

Деталі контракту між тренером і клубом невідомі.

"Аль-Айн" завершив сезон у місцевому вищому дивізіоні на 6-му місці і не потрапив до Ліги чемпіонів Азії. Колишнім тренером команди був португалець Педру Емануел.

Цього тижня Сергій Ребров пішов з угорського "Ференцвароша" після трьох сезонів роботи. Причиною стали розбіжності з керівництвом клубу щодо узгодження підписання нових футболістів, яких нібито підписували, за словами тренера, без урахування його думки.

Відзначимо, що нещодавно угорські ЗМІ стверджували, що після "Ференцвароша" Ребров піде в "Аль-Айн", а в 2022 році повернеться в Динамо. Перша частина Новини вже виявилася правдивою.