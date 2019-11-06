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Україна програла інформаційну війну на сході, - волонтери

STYLERЖиття    06.11.2019 - 13:03
Україна програла інформаційну війну на сході, - волонтери
Волонтери розповіли про інформаційну війну на Донбасі (колаж РБК-Україна)

Волонтери висловилися про інформаційну політику країни у прямому ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

Україна програла інформаційну війну на Донбасі пропагандистським каналам і ЗМІ. Про це в програмі "Свобода Слова Савіка Шустера" заявили українські волонтери Зоряна і Катерина.

"Україна програла інформаційну війну на сході. Там дивляться російські канали, немає українських газет. Люди не розбираються в цій війні", - зазначили в ефірі телеканалу "Україна" дівчата, відмовившись називати свої прізвища.

Відомо, що три тижні волонтери провели в Золотому, спілкуючись з населенням.

"Влада абсолютно не займається людьми на сході. Всі ці роки вони були кинуті у війні. Це величезна проблема", - вважають дівчата.

Їм по 22 роки, вони художниці, займаються волонтерством з початку війни на сході.

Волонтери розповіли про інформаційну війну на Донбасі

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