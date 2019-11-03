ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ніякого смутку: у мережу потрапило нове відео розведення сил у Золотому

STYLERВійна    03.11.2019 - 15:44
Ніякого смутку: у мережу потрапило нове відео розведення сил у Золотому
Розведення сил у Золотому (фото: dpsu.gov.ua)

Журналісти показали на відео, що зараз відбувається в Золотом на Донбасі

У мережі показали нове відео з Донбасу, а саме з Золотого, де на сьогоднішній день завершено розведення сил. Журналісти показали, як зараз живуть українські військові і як вони коментують подію. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Ми просто виконуємо наказ. Ми військові. Нам сказали – ми відійдемо. Нам сказали - ми підійдемо. Це просто армія", - розповів на камеру один з воїнів з позивним "Вчитель".

За останні дні на нових позиціях були зведені укріплення з бетонними перекриттями, колючим дротом і протитанковими стовпчиками. У нашвидкуруч виритих окопах кипить робота – деревом оббивають стінки і утеплюють бліндажі. Бійці ВСУ ніяких скарг до побутових умов не пред'являють.

"Ніякої смутку. Буржуйка є, тепло є, все влаштовує, все нормально", – кажуть бійці.

Відео: Розведення сил в Золотому закінчено (YouTube)

Люди зізнаються, що вже кілька днів на вулицях селища і навколо панує тиша, але їм цього мало. Місцеві хочуть, щоб військові зовсім покинули це місце.

"Нам треба, щоб взагалі війська прибрали, нам потрібен мир", - запевняють вони.

В ООС заявили, що жителі Золотого знаходяться в безпеці після розведення У штабі розповіли, коли знімуть обмеження в районі Золотого
Новини України Золотое
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся