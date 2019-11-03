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В Золотому з'явився російський прапор: що відбувається

STYLERЖиття    03.11.2019 - 21:24
В Золотому з'явився російський прапор: що відбувається
Розведення сил у Золотому (фото: facebook.com/ato.news)

В Золотому з'явився російський прапор

В районі розведення сил у населеному пункті Золоте-5 Луганській області вивісили російський прапор під час приїзду депутата Держдуми. Про це заявив ветеран з позивним "Чорнобиль".

Він повідомив, що сьогодні, 3 листопада, декілька годин тому закінчився так званий "жовтий режим" у Золотому-4 і почалося офіційне розмінування.

В Золотому з'явився російський прапор: що відбувається

Скріншот з відео

При цьому в цей час в Золотому-5, до якого в української сторони немає доступу, приїхав депутат російської Держдуми Олексій Журавльов з компанією журналістів. Під час інтерв'ю депутата було видно, що російська сторона вивісила свій прапор.

Український боєць вважає, що з цього відео чітко видно, що Росія не має наміру відступати від своїх намірів щодо окупованого Донбасу.

Розведення сил у Золотому (відео: YouTube/Національний Корпус)

"Ми продовжуємо знаходиться в селі Золоте і не допустимо капітуляції. Також наша ініціатива "Останній блокпост" розширюється і по іншим населеним пунктам, де планується так зване розведення військ. Скоро все побачите, чекайте відео", - зазначив ветеран.

Нагадаємо, що розмінування в Золотому триватиме до 9 листопада. Фахівці проводять технічне обстеження. Вони розміновують дороги і узбіччя, здійснюють очистку місцевості, яка забруднена вибухонебезпечними предметами.

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