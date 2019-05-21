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Глава АП запропонував референдум про діалог з Росією

Новини » Політика    21.05.2019 - 21:27
Глава АП запропонував референдум про діалог з Росією
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Богдан заявив, що питання про досягнення мирних домовленостей з РФ повинен розглядатися українським народом

Глава адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що питання про досягнення мирних домовленостей з РФ повинно розглядатися не тільки політиками, депутатами і президентом, але і всім народом. Про це він заявив в ефірі "112 Україна".

За його словами, Зеленський планує ініціювати референдум з питання переговорного процесу між Україною і Росією.

"Питання про досягнення мирних домовленостей з Росією: ми розглядаємо винесення на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент, щоб народ України прийняв це рішення", - уточнив Богдан.

Глава АП назвав необхідністю прийняття закону про референдум. Однак, за його словами, "основний напрямок нашої діяльності - це домовленості, може, спільні домовленості, які стосуються збройного конфлікту з Росією, агресії РФ".

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що після анексії Криму та агресії на Донбасі між Україною і РФ з загального залишилася тільки державний кордон.

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, обраного президента України Володимира Зеленського в разі поступок Російській Федерації чекає швидке падіння рейтингу.

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