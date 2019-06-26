Розведення сил на Донбасі не послаблює оборону, - штаб ООС

Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com MinistryofDefence.UA)

Українські війська 26 червня почали відведення сил в Станиці Луганській

Розведення сил на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської не послаблює оборонні можливості українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, у середу, 26 червня, підрозділи Об'єднаних сил під наглядом спостерігачів СММ ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу контрольного пункту "Станиця Луганська". Спостерігачі впродовж декількох днів здійснюватимуть моніторинг виконання зобов'язань щодо розведення обома сторонами.

"Процес розведення сил і засобів також не послаблює оборонні можливості наших підрозділів на визначеній ділянці", - наголосили в штабі Об'єднаних сил.

РОЗВЕДЕННЯ СТОРІН НА ДІЛЯНЦІ №1 «СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА». ВІДЕО: Відповідно до рішення про розведення сил на ділянці №1 «Станиця Луганська», окремі підрозділи операції Об’єднаних сил змінили розташування власних позицій у рамках виконання раніше ухвалених Мінських домовленостей. Спостереження за процесом розведення сил на зазначеній ділянці з обох сторін здійснюють патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ упродовж декількох діб здійснюватиме постійний моніторинг стосовно виконання обома сторонами усіх заходів розведення з подальшим опублікуванням детального звіту. Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, аби процес розведення сил і засобів на ділянці №1 «Станиця Луганська» не створював небезпеки для життя та здоров’я мирного населення по обидва боки лінії розмежування. Процес розведення сил і засобів також не послаблює оборонні можливості наших підрозділів на визначеній ділянці. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 26 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові зі складу операції Об'єднаних сил у середу, 26 червня, розпочали перший етап розведення сил на лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської. Командувач ООС додав, що це перший етап відводу сил з околиць Станиці Луганської.

Крім того, представник так званої "Луганської народної республіки" у Спільному центрі з контролю та координації Роман Іванов повідомив про готовність бойовиків до початку розведення сил в Станиці Луганській. За його словами, російська сторона вже почала відведення своїх підрозділів.