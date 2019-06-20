Укрзалізниця потрапила в черговий скандал через вагони

У мережі показали жахливі умови в електричці Укрзалізниці
Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричці Львів - Рівне. В мережі опублікували відео, на якому видно жахливий стан пасажирських вагонів електропоїзда. Як повідомляє очевидець, за півроку після підвищення тарифів на проїзд, електричку не змогли привести в порядок. Про це повідомляє координатор Проекту "Поїздка" киянин Олександр Бондаренко, з посиланням на відеоматеріал пасажира, який їздив в страшній електричці.
"Таке не можна терпіти! Покладемо край цьому разом! Електричка Львів-Рівне. Червень 2019 року. З січня місяця у вагоні навіть ті папірці, що люди взимку запихали в щілини, щоб не дуло і ті не витягли! Ціна зросла на 50% за проїзд. Мені не шкода, але хіба це не плювок у нас? Ми ж не худоба!" – написав обурений пасажир.
Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричках (відео: youtube.com/Kozak UA)
У мережі підтримали свого роду флешмоб, а також згадали аналогічні випадки з Укрзалізницею:
Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричках (скріншоти: youtube.com/Kozak UA)
Нагадаємо, що раніше УЗ попередила про збої сервісу покупки квитків.
Також повідомлялося, що УЗ вже призначила 30 додаткових поїздів на літо.
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