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Самі винні: у мережі розповіли, як їздити "зайцем" на Бориспільському експресі

STYLERЖиття    08.06.2019 - 08:38
Самі винні: у мережі розповіли, як їздити "зайцем" на Бориспільському експресі
Фото: Бориспільський експрес (УНІАН)

Бориспільський експрес розкритикували через постійні проблеми з квитками

Бориспільський експрес від "Укрзалізниці" знову став об'єктом критики з боку пасажирів через неможливість придбати квитки через онлайн сервіс. Крім того, і в самому поїзді існує проблема з продажем квитків. Про це розповів Віталій Селик на своїй сторінці в Facebook.

Також люди скаржаться на низький комфорт. Висадка та посадка на експрес у Бориспіль розділена між двома платформами (як в Києві на фунікулері), але іноді вони здійснюються на одну платформу.

"Купа валіз, сумок та рюкзаків", - написав Селик і додав, що відчував себе, як у годину пік на Хрещатику.

"Бориспільський експрес - чергова хороша ідея, зроблена через небажання УЗ. Так і експлуатується.

Пам'ятаєте легендарний онлайн квитковий сервіс за 21 млн грн, який був один в один, як і стандартний сервіс Букінг УЗ. Так от гроші витрачені, а він досі не працює. Квитки в Бориспіль ви не купите в інтернеті.

Та і в самому поїзді не купите квитки. Вже в п'яте за 2 місяці провідники рейкового автобуса мило посміхаються і кажуть, що "ось-ось тільки сьогодні зламався апарат", - розповів він та зізнався, що таким чином місяць тому їздив "зайцем", але при цьому готовий повернути 80 гривень "особисто Євгену Кравцову коли все запрацює, як треба".

Самі винні: у мережі розповіли, як їздити &quot;зайцем&quot; на Бориспільському експресі

Фото: facebook.com/selykv

Як повідомлялося раніше, нещодавно пасажири скандального експреса в Бориспіль, зіткнулися із проблемою покупки квитків - до 14-ї платформі поставили близько шести терміналів для оплати карткою за квитки, але пристрої знімали гроші, а квитки не видавали.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" вважає проект "Бориспільський експрес" економічно ефективним - він в 15 разів вигідніше, ніж приміські перевезення пасажирів. Експерт з Громадського контролю УЗ вважає, що Бориспільський експрес готували поспіхом, але його якість скоро має бути краще.

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