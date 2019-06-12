УЗ вже призначила 30 додаткових поїздів на літо

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На сьогоднішній день у продажу є місця на всі напрямки

"Укрзализныця" призначила додаткові поїзди в південному напрямку, збільшивши їхню загальну кількість до 30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як повідомляється, УЗ призначила чергові літні поїзди до Одеси зі Львова та Чернівців. На сьогоднішній день у продажу є місця на всі напрямки.

Зараз в залізничних касах та онлайн можна придбати квитки на наступні літні поїзди:

№ 212/211 Новоолексіївка - Харків з 14 червня по 1 вересня щодня.

№ 215/216 Покровськ - Новоолексіївка з 1 червня по 31 серпня щодня.

№ 227/228 Київ - Бердянськ курсувати з Києва 31 травня, з 2 червня по 22 вересня через день, з Бердянська з 1 червня по 23 вересня через день.

№ 280/279 Жмеринка - Київ - Генічеськ відправленням зі Жмеринки 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 26 червня, з 5 червня по 21 вересня через день, з Генічеська 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 27 червня, з 6 червня по 22 вересня через день, Жмеринка - Дніпро з відправленням зі Жмеринки 29 травня і 2 червня, з Дніпра - 30 травня і 3 червня.

№ 298/297 Київ - Херсон з відправленням з Києва з 30 травня по 22 вересня щодня, з Херсона з 31 травня по 23 вересня щодня.

№ 767 Київ - Херсон курсуватиме 2, 4, 6, 9, 11, 13 липня, з 15 липня по 31 серпня - кожні понеділок, вівторок, четвер та суботу.

№ 162/161 Миколаїв - Київ з відправленням з Миколаєва 8, 12, 14, 22, 28, 30 червня, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 липня, 2, 10, 16, 20, 24, 26 30 серпня, з Києва 9, 13, 15, 23, 29 червня, 1, 7, 13, 15, 21, 25, 27, 31 липня, 3, 11, 17, 21, 25, 27, 31 серпня.

№ 248/247 Одеса - Житомир з 31 березня щодня.

№ 251/252 Харків - Дніпро - Одеса курсуватиме з 20 червня по 20 вересня через день.

№ 256/255 Львів - Херсон з відправленням зі Львова 18, 22, 26, 30 червня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 липня, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 серпень, 4, 8, 12, 16 вересня, з Херсона 15, 19, 23, 27 червня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 липня, 2, 7, 11, 15, 19, 23 , 27, 31 серпня, 5, 9, 13, 17 вересня.

№ 288/287 Одеса - Київ відправленням з Одеси з 14 червня по 1 вересня щодня, крім першого дня тижня і 17 червня, з Києва з 15 червня по 2 вересня щодня, крім другого дня тижня і 18 червня.

№ 076 Київ - Кривий Ріг - Херсон курсуватиме 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 червня, 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28 липня, 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29 серпня.

№ 80 Київ - Дніпро - Новоолексіївка курсувати 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21, 24 25, 28, 29 липня, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 серпня.

№ 190/244/189 Дніпро, Кривий Ріг - Генічеськ відправленням з Дніпра і Кривого Рогу з 5 червня по 9 вересня через день, з Генічеська з 6 червня по 12 вересня через день.

№ 232/231 Генічеськ - Івано-Франківськ відправленням з Генічеська з 6 червня по 10 вересня через день, крім 18 та 20 червня, з Івано-Франківська з 7 червня по 11 вересня через день, крім 19 і 21 червня.

№ 472/552/471 Дніпро, Кривий Ріг - Бердянськ з відправленням з Дніпра і Кривого Рогу з 6 червня по 16 вересня через день, з Бердянська з 7 червня по 17 вересня через день.

№ 213/214 Суми - Одеса відправленням із Сум з 1 червня по 15 вересня через день, з Одеси з 2 червня по 16 вересня через день.

№ 261/262 Харків - Бердянськ відправленням з Харкова з 7 червня по 7 вересня щодня, з Бердянська 3 червня, з 8 червня по 8 вересня щодня.

№ 263/63/264 Харків - Київ - Одеса відправленням з Харкова з 14 червня по 1 вересня щоденно із Києва з 15 червня по 2 вересня щодня, з Одеси з 16 червня по 2 вересня щодня.

№ 272/271 Одеса - Харків відправленням з Одеси з 20 червня по 22 вересня через день, з Харкова з 19 червня по 21 вересня через день.

№ 729/730 Харків - Генічеськ з 13 червня по 1 вересня щодня, крім 2 днів тижня.

№ 114/118 Чернівці - Генічеськ відправленням із Чернівців з 30 травня по 7 вересня щодня, з Генічеська з 1 червня по 9 вересня щодня.

№ 168/167 Львів - Одеса відправленням зі Львова та Одеси 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 червня, 2, 3, 6, 7, 10 , 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 липня, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 серпня, 1 вересня.

№ 170/169 Львів - Одеса з відправленням зі Львова та Одеси 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 липня, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25 , 26, 29, 30 серпня, 2 і 3 вересня.

№ 243/244 Івано Франківськ - Бердянськ відправленням з Івано-Франківська з 1 червня по 1 вересня щодня, з Бердянська з 3 червня по 3 вересня щодня.

№ 243/244 Івано Франківськ - Бердянськ відправленням з Івано-Франківська з 1 червня по 1 вересня щодня, з Бердянська з 3 червня по 3 вересня щодня.

№ 274 Львів - Одеса курсуватиме з 14 червня по 30 серпня через день.

№ 290 Чернівці - Одеса відправиться в рейси 1,5, 7, 9, 11, 13, 17,19, 21, 23, 25, 29, 31 липня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 , 18, 22, 24, 26, 28, 30 серпня.

№ 292/294 Ковель - Київ - Одеса з відправленням із Ковеля з 31 травня по 16 вересня щодня, з Одеси з 1 червня по 17 вересня щодня.

№ 779/780 Суми - Київ продовжено маршрут прямування у Вінницю. Він буде курсувати по 6, 7 днях тижня, 14 17, 28 червня і 1 липня.

№ 86/85 Львів - Новоолексіївка. Зі Львова з 31 травня по 7 вересня по непарних числах, із Новоолексіївка 1 червня, з 2 червня по 8 вересня по парних.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 9 червня УЗ запускає поїзд Мукачево-Кошице. Під час маршруту заплановані зупинки на станціях Чоп-Пасажирський та Чієрна-над-Тисоу.

Також "Укрзалізниця" роз'яснила правила перевезення домашніх тварин, зокрема собак, у поїздах компанії.