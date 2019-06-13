ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЗ попередила про збої сервісу покупки квитків

Новини » Суспільство    13.06.2019 - 12:12
УЗ попередила про збої сервісу покупки квитків
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Укрзалізниця" попереджає про можливі збої в роботі системи онлайн-продажу квитків

Компанія "Укрзалізниця" попереджає про можливі збої в роботі системи онлайн-продажу квитків через велике завантаження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Повідомляється про збої онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua.

"В роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові технічні збої. Зараз фахівці "Укрзалізниці" приймають всі заходи для усунення недоліків у роботі онлайн-системи", - заявляють в УЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди в південному напрямку, збільшивши їхню загальну кількість до 30. Зокрема, УЗ призначила чергові літні поїзди до Одеси зі Львова та Чернівців. На сьогоднішній день у продажу є місця на всі напрямки.

Як відомо, Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо повідомлення України з країнами Європейського союзу. З 9 червня УЗ запустила потяг Мукачево-Кошице. Під час маршруту заплановані зупинки на станціях Чоп-Пасажирський та Чієрна-над-Тисоу.

Також "Укрзалізниця" роз'яснила правила перевезення домашніх тварин, зокрема собак, у Як відомо, Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо повідомлення України з країнами Європейського союзукомпанії.

УЗ вже призначила 30 додаткових поїздів на літо УЗ спростувала чутки про скасування одного з потягів "Інтерсіті"
Новини України Укрзалізниця
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся