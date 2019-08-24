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Зеленський заснував День пам'яті захисників України

Новини » Політика    24.08.2019 - 10:51
Зеленський заснував День пам'яті захисників України
Фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

День захисників України буде відзначатися 29 серпня

Президент України Володимир Зеленський під час виступу до Дню незалежності заявив, що день пам'яті захисників України буде щороку 29 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зеленський підписав указ про заснування Дня пам'яті захисників України.

"Тут присутні сім'ї загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. З метою гідного вшанування їх пам'яті мною підписаний указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, що полягли в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України, і святкування його щорічно 29 серпня", - зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців під час урочистих заходів в День незалежності України. Як зазначив Зеленський, за 28 років українці зберегли незалежність і свободу країни, хто ціною власної свободи, хто ціною власного життя.

Зазначимо, перед початком заходів президент разом з дружиною поклали квіти до пам'ятного хреста загиблим на Майдані. Під час проходу лунав передзвін. У виставі були задіяні діти, яких посадили в коло малювати на алеї Героїв Небесної сотні.

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