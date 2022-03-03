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Як розвантажити мобільну мережу, щоб покращити зв'язок: у Мінцифрі дали поради

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 20:52
Як розвантажити мобільну мережу, щоб покращити зв'язок: у Мінцифрі дали поради Як розвантажити мобільну мережу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Через це багато українців опинилися на відстані та намагаються підтримувати зв'язок завдяки телефонним дзвінкам.

Як допомогти операторам розвантажувати мобільні мережі, щоб кожен міг зателефонувати близьким, повідомили в Мінцифри.

Зокрема, багато українці здебільшого читають новини у Telegram, Viber та інших соцмережах. У Мінцифри заявили, що це впливає на мобільну мережу.

Щоб не перевантажувати мережу, потрібно:

  • під'єднуватися до домашньої Wi-Fi мережі;
  • вимикати функцію автоматичного завантаження медіафайлів на телефонах.

Після цього ви зможете самі обирати, які світлини чи відео завантажувати.

Зазначимо, що у багатьох месенджерах налаштування схожі, але можуть трішки відрізнятися:

  • зайдіть у "Налаштування"‎ вашого месенджер;
  • оберіть "Дані та сховище"‎ або "Медіафайли"‎;
  • вимкніть опцію "Фонове завантаження"‎;
  • у розділі "Через мобільну мережу"‎ вимкніть "Автозавантаження медіа".

Раніше ми повідомляли, що Telegram посилить боротьбу з фейками і збільшить швидкість роботи додатка в Україні.

Також ми писали, що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ.

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