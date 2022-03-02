Telegram посилить боротьбу з фейками і збільшить швидкість роботи додатка в Україні

Компанія Telegram у своєму офіційному акаунті опублікувала офіційне звернення, в якому йдеться про те, що вся мультинаціональна команда проекту активно працює над збільшеним трафіком в додатку в українському регіоні. Також у Telegram цілодобово протистоять перебоям у роботі.

"Ми всі бажаємо негайного припинення конфлікту. У ці неспокійні часи нас втішає той факт, що наша робота в Telegram допомагає людям отримувати швидкий доступ до критично важливої інформації — від перевірених офіційних заяв до оповіщень про авіаудари, що рятують мирних жителів. Наші серця звернені до всіх, кого торкнулася ця війна", - йдеться в офіційному зверненні Telegram.