Оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову, под завалами здания оказались люди
Российские оккупационные войска в ночь на субботу, 20 июня, нанесли авиационный удар по Харькову, применив управляемые бомбы. Вражеский удар был зафиксирован в жилом районе, где значительные разрушения понес многоквартирный дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Игоря Терехова.
Управляемая авиабомба оккупантов попала по территории Холодногорского района Харькова ближе к четырем часам утра. В результате взрыва значительные повреждения получил двухэтажный жилой дом.
На данный момент подтверждена информация о пяти пострадавших гражданских лицах, среди которых есть маленький мальчик.
По предварительным данным спасательных служб, под обломками и завалами разрушенного здания все еще могут находиться люди.
На месте попадания в настоящее время развернут чрезвычайный штаб, работают бригады скорой медицинской помощи и все профильные спасательные службы города, которые ведут поиск заблокированных жильцов и разбор конструкций разрушенного двухэтажного дома.
15 июня российские войска обстреляли Харьковский зоопарк, в результате чего пострадали животные, после чего нанесли коварный повторный удар. Тогда, во время ликвидации последствий предыдущего обстрела, на месте пожара погибли пять спасателей ГСЧС.
Накануне захватчики обстреляли Харьковский художественный музей, в результате чего несколько человек получили острую стрессовую реакцию, а впоследствии нанесли удар по предприятию в Холодногорском районе, где огонь охватил третий этаж здания. Также оккупанты в ночь на 10 июня атаковали Харьков беспилотниками рекордные 26 раз, в результате чего пять человек получили травмы.