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Оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову, под завалами здания оказались люди

04:56 20.06.2026 Сб
2 мин
В результате обстрела Харькова разрушен дом, под завалами находятся люди
aimg Екатерина Коваль
Оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову, под завалами здания оказались люди Фото: на месте попаданий работают спасательные службы (facebook.com/DSNSKharkiv)
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Российские оккупационные войска в ночь на субботу, 20 июня, нанесли авиационный удар по Харькову, применив управляемые бомбы. Вражеский удар был зафиксирован в жилом районе, где значительные разрушения понес многоквартирный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Игоря Терехова.

Управляемая авиабомба оккупантов попала по территории Холодногорского района Харькова ближе к четырем часам утра. В результате взрыва значительные повреждения получил двухэтажный жилой дом.

На данный момент подтверждена информация о пяти пострадавших гражданских лицах, среди которых есть маленький мальчик.

По предварительным данным спасательных служб, под обломками и завалами разрушенного здания все еще могут находиться люди.

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На месте попадания в настоящее время развернут чрезвычайный штаб, работают бригады скорой медицинской помощи и все профильные спасательные службы города, которые ведут поиск заблокированных жильцов и разбор конструкций разрушенного двухэтажного дома.

15 июня российские войска обстреляли Харьковский зоопарк, в результате чего пострадали животные, после чего нанесли коварный повторный удар. Тогда, во время ликвидации последствий предыдущего обстрела, на месте пожара погибли пять спасателей ГСЧС.

Накануне захватчики обстреляли Харьковский художественный музей, в результате чего несколько человек получили острую стрессовую реакцию, а впоследствии нанесли удар по предприятию в Холодногорском районе, где огонь охватил третий этаж здания. Также оккупанты в ночь на 10 июня атаковали Харьков беспилотниками рекордные 26 раз, в результате чего пять человек получили травмы.

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