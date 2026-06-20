Оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову, под завалами здания оказались люди

Российские оккупационные войска в ночь на субботу, 20 июня, нанесли авиационный удар по Харькову, применив управляемые бомбы. Вражеский удар был зафиксирован в жилом районе, где значительные разрушения понес многоквартирный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Игоря Терехова.

Управляемая авиабомба оккупантов попала по территории Холодногорского района Харькова ближе к четырем часам утра. В результате взрыва значительные повреждения получил двухэтажный жилой дом.

На данный момент подтверждена информация о пяти пострадавших гражданских лицах, среди которых есть маленький мальчик.

По предварительным данным спасательных служб, под обломками и завалами разрушенного здания все еще могут находиться люди.

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На месте попадания в настоящее время развернут чрезвычайный штаб, работают бригады скорой медицинской помощи и все профильные спасательные службы города, которые ведут поиск заблокированных жильцов и разбор конструкций разрушенного двухэтажного дома.