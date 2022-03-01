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Що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ: поради МВС

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Вівторок 01 березня 2022 18:14
Що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ: поради МВС Що робити, якщо ви побачили диверсантів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Тому варто знати як поводитися, якщо побачили ворожі ДРГ або диверсантів, які зараз топчуть наші землі.

Про це повідомляє МВС України.

Зокрема, важливо зберігати спокій та допомагати затримувати окупантів.

Що робити, якщо таки зустрілись з ворожим ДРГ або диверсантом:

  • Зафіксуйте їхні прикмети (одяг, зовнішність тощо);
  • Не показуйте їм документи, не підказуйте дорогу;
  • Не давайте телефон для дзвінка, а якщо дали, то зафіксуйте номер на який вони телефонували.

Також усіма доступними способами повідомте у СБУ час та місце, де бачили диверсантів, їхню кількість, зміст розмови, номери, колір та марки автівок, напрямок руху, прикмети.

Як розпізнати диверсанта:

  • Чітко виражений/характерний російський акцент;
  • Не орієнтується на місцевості;
  • Здійснює фото/відеофіксацію місцевості;
  • Ставить мітки;
  • Просить мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок.

Куди можна повідомити:

  • До офіційного чат-бота СБУ в телеграм: @stop_russian_war_bot;
  • На контактні телефони тероборони ЗСУ за номером 102.

Зокрема, якщо поруч є представники тероборони або правоохоронці, ви можете спробувати затримати диверсанта самостійно. Робити це варто лише у тому випадку, якщо ви впевнені у своїх силах та маєте численну перевагу над ворогом.

Що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ: поради МВСЩо робити, якщо побачили ворожі ДРГ або диверсантів (facebook.com/mvs.gov.ua)

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