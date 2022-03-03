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Как разгрузить мобильную сеть, чтобы улучшить связь: в Минцифре дали советы

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Четверг 03 марта 2022 20:52
Как разгрузить мобильную сеть, чтобы улучшить связь: в Минцифре дали советы Как разгрузить мобильную сеть (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. Поэтому многие украинцы оказались на расстоянии и пытаются поддерживать связь благодаря телефонным звонкам.

Как помочь операторам разгружать мобильные сети, чтобы каждый мог позвонить по телефону близким, сообщили в Минцифре.

В частности, многие украинцы в большинстве своем читают новости в Telegram, Viber и других соцсетях. В Минцифре заявили, что это влияет на мобильную сеть.

Чтобы не перегружать сеть, нужно:

  • подключаться к домашней Wi-Fi сети;
  • отключать функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах.

После этого вы сможете сами выбирать, какие фотографии или видео загружать.

Отметим, что во многих мессенджерах настройки похожи, но могут немного отличаться:

  • зайдите в "Настройки" вашего мессенджера;
  • выберите "Данные и хранилища" или "Медиафайлы";
  • выключите опцию "Фоновая загрузка"‎;
  • в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа".

Ранее мы сообщали, что Telegram усилит борьбу с фейками и увеличит скорость приложения в Украине.

Также мы писали, что делать, если вы увидели диверсантов или вражеские ДРГ.

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