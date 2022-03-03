Как разгрузить мобильную сеть, чтобы улучшить связь: в Минцифре дали советы
Россия напала на Украину 24 февраля. Поэтому многие украинцы оказались на расстоянии и пытаются поддерживать связь благодаря телефонным звонкам.
Как помочь операторам разгружать мобильные сети, чтобы каждый мог позвонить по телефону близким, сообщили в Минцифре.
В частности, многие украинцы в большинстве своем читают новости в Telegram, Viber и других соцсетях. В Минцифре заявили, что это влияет на мобильную сеть.
Чтобы не перегружать сеть, нужно:
- подключаться к домашней Wi-Fi сети;
- отключать функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах.
После этого вы сможете сами выбирать, какие фотографии или видео загружать.
Отметим, что во многих мессенджерах настройки похожи, но могут немного отличаться:
- зайдите в "Настройки" вашего мессенджера;
- выберите "Данные и хранилища" или "Медиафайлы";
- выключите опцию "Фоновая загрузка";
- в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа".
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