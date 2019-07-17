Розпатлана Ані Лорак здивувала шанувальників новим образом (фото)

Ані Лорак постала в новому розпатланому образі (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак в Stories виклала нові фотографії

Ані Лорак у своєму Instagram-акаунті показала фоловерам незвичний образ, який їх здивував. Скандальна українська співачка відмовилася від відвертих нарядів і продемонструвала фото в повсякденному одязі.

На одній з фотографій, які артистка опублікувала в Stories, вона постала перед шанувальниками у футболці та джинсах з розпатланим волоссям. Але цей образ підкреслив підтягнуту фігуру 40-річної співачки.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

На іншому фото Лорак позувала в мішкуватій куртці і теж без укладання на голові.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що фанати співачки забили тривогу після тривалої пропажі Ані Лорак з соцмереж. Співачка більше 9 днів не публікувала ніяких публікацій на своїй сторінці в Instagram, хоча до цього у неї були регулярні оновлення.

Це насторожило дописувачів співачки. Потім, коли Лорак показала фотографію з США, на якій співачка була дуже засмагла, то мережа моментально пожвавилася і вітала артистку.

Раніше повідомлялося про те, що Ані Лорак сильно розкритикували за її творчість. Шанувальники співачки зазначили, що остання пісня артистки дуже нудна і не викликає жодних позитивних емоцій. Деякі користувачі також заявили, що раніше Лорак виглядала краще.

Ми також писали про те, що Ані Лорак виклала в мережу відвертий знімок, який сподобався далеко не всім шанувальникам співачки.