Втратила особистість, зрівнялася з попсою: Ані Лорак піддалася жорсткій критиці

Ані Лорак перестала бути привабливою для шанувальників
Виконавиця Ані Лорак опублікувала новий знімок в мережі та була жорстко розкритикована підписниками за те, що вона "скотилася". Відповідне фото співачка розмістила в Instagram.
"Спасибі всім, хто встиг прослухати мою нову пісню #Явлюбви. Зовсім скоро ще один сюрприз – неймовірне, літнє відео", - підписала Ані Лорак.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Підписники зазначили, що остання пісня Ані Лорак зовсім нудна та не викликає жодних позитивних емоцій. Деякі користувачі також нагадали, що раніше співачка виглядала краще:
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Раніше Ані Лорак шокувала кардинальними змінами.
Ми писали, що Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.