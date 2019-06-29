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Втратила особистість, зрівнялася з попсою: Ані Лорак піддалася жорсткій критиці

STYLERПерсони    29.06.2019 - 09:15
Втратила особистість, зрівнялася з попсою: Ані Лорак піддалася жорсткій критиці
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак перестала бути привабливою для шанувальників

Виконавиця Ані Лорак опублікувала новий знімок в мережі та була жорстко розкритикована підписниками за те, що вона "скотилася". Відповідне фото співачка розмістила в Instagram.

"Спасибі всім, хто встиг прослухати мою нову пісню #Явлюбви. Зовсім скоро ще один сюрприз – неймовірне, літнє відео", - підписала Ані Лорак.

Втратила особистість, зрівнялася з попсою: Ані Лорак піддалася жорсткій критиціАні Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники зазначили, що остання пісня Ані Лорак зовсім нудна та не викликає жодних позитивних емоцій. Деякі користувачі також нагадали, що раніше співачка виглядала краще:

  • Кароліна, поверніть старих авторів пісень та музики. Останні ваші роботи слухати неможливо, це просто ні про що! Не подумала б ніколи, що ви будете виконувати такий треш. Ви ж талановита людина.
  • На жаль, нова пісня зовсім не зачепила.
  • Що з обличчям?
  • Була хороша дівчина, і так себе зпоганила. Одне розчарування! Втратила свою привабливу особистість, зрівнялася з дешевою попсою.

Втратила особистість, зрівнялася з попсою: Ані Лорак піддалася жорсткій критиці

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак шокувала кардинальними змінами.

Ми писали, що Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.

Боже, що це? Ані Лорак шокувала фанатів зовнішнім виглядом Вам точно 40 років? Ані Лорак підірвала мережу ніжним образом
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