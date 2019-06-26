ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Повний провал: Ані Лорак без білизни розчарувала фанатів

STYLERПерсони    26.06.2019 - 10:10
Повний провал: Ані Лорак без білизни розчарувала фанатів
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак нарвалася на гнівні коментарі фанатів

Ані Лорак, яка не так давно заявила про роман з 25-річним Єгором Глібом, виклала в мережу відвертий знімок, який далеко не всім коментаторам припав до душі. Відповідну публікацію виконавиця розмістила в Instagram.

На фото артистка позує в легкій сукні білого кольору з глибоким декольте. "Пишіть про свої емоції! Мені важливі ваші відчуття. Ви - мій натхненник і мій путівник!" - написала співачка, цікавлячись думкою про композицію.

Повний провал: Ані Лорак без білизни розчарувала фанатівАні Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

До речі, пісня сподобалася далеко не всім. Користувачі відзначили, що останні композиції Лорак абсолютно не виправдовують очікування, оскільки раніше вони були значно краще:

  • Вибачте, але взагалі не те, чекаємо "стару" Ані Лорак, з піснями як раніше.
  • Пісня настільки нудна, що я навіть не можу запам'ятати її мотив...
  • Повний провал.
  • Пісня не дуже. Хочеться більше веселощів і драйву.
  • Що сталося з тобою? Це абсолютно не твій формат. Відразу дешевить твій імідж.

Повний провал: Ані Лорак без білизни розчарувала фанатів

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак шокувала кардинальними змінами.

Ми писали, що Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.

Вперше за довгий час: Ані Лорак вразила приємними змінами Боже, що це? Ані Лорак шокувала фанатів зовнішнім виглядом
Новини України Ані Лорак
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся