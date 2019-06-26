Повний провал: Ані Лорак без білизни розчарувала фанатів

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак нарвалася на гнівні коментарі фанатів

Ані Лорак, яка не так давно заявила про роман з 25-річним Єгором Глібом, виклала в мережу відвертий знімок, який далеко не всім коментаторам припав до душі. Відповідну публікацію виконавиця розмістила в Instagram.

На фото артистка позує в легкій сукні білого кольору з глибоким декольте. "Пишіть про свої емоції! Мені важливі ваші відчуття. Ви - мій натхненник і мій путівник!" - написала співачка, цікавлячись думкою про композицію.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

До речі, пісня сподобалася далеко не всім. Користувачі відзначили, що останні композиції Лорак абсолютно не виправдовують очікування, оскільки раніше вони були значно краще:

Вибачте, але взагалі не те, чекаємо "стару" Ані Лорак, з піснями як раніше.

Пісня настільки нудна, що я навіть не можу запам'ятати її мотив...

Повний провал.

Пісня не дуже. Хочеться більше веселощів і драйву.

Що сталося з тобою? Це абсолютно не твій формат. Відразу дешевить твій імідж.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак шокувала кардинальними змінами.

Ми писали, що Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.