Повний провал: Ані Лорак без білизни розчарувала фанатів

Ані Лорак нарвалася на гнівні коментарі фанатів
Ані Лорак, яка не так давно заявила про роман з 25-річним Єгором Глібом, виклала в мережу відвертий знімок, який далеко не всім коментаторам припав до душі. Відповідну публікацію виконавиця розмістила в Instagram.
На фото артистка позує в легкій сукні білого кольору з глибоким декольте. "Пишіть про свої емоції! Мені важливі ваші відчуття. Ви - мій натхненник і мій путівник!" - написала співачка, цікавлячись думкою про композицію.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
До речі, пісня сподобалася далеко не всім. Користувачі відзначили, що останні композиції Лорак абсолютно не виправдовують очікування, оскільки раніше вони були значно краще:
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Раніше Ані Лорак шокувала кардинальними змінами.
Ми писали, що Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.