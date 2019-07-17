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Растрепанная Ани Лорак удивила поклонников новым образом (фото)

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 11:18
Растрепанная Ани Лорак удивила поклонников новым образом (фото)
Ани Лорак предстала в новом растрепанном образе (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак в Stories выложила новые фотографии

Ани Лорак в своем Instagram-аккаунте показала подписчикам непривычный образ, который их удивил. Скандальная украинская певица отказалась от откровенных нарядов и продемонстрировала фото в повседневной одежде.

На одной из фотографий, которые артистка опубликовала в Stories, она предстала перед поклонниками в футболке и джинсах с растрепанными волосами. Но этот образ подчеркнул подтянутую фигуру 40-летней певицы.

Растрепанная Ани Лорак удивила поклонников новым образом (фото)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

На другом фото Лорак позировала в мешковатой куртке и тоже без укладки на голове.

Растрепанная Ани Лорак удивила поклонников новым образом (фото)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что фанаты певицы забили тревогу после длительной пропажи Ани Лорак из соцсетей. Певица более 9 дней не выкладывала никаких публикаций на своей странице в Instagram, хотя до этого у нее были регулярные обновления.

Это насторожило подписчиков певицы. Потом, когда Лорак показала фотографию из США, на которой певица была очень загорелая, то сеть моментально оживилась и приветствовала артистку.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак сильно раскритиковали за ее творчество. Поклонники певицы отметили, что последняя песня артистки очень скучная и не вызывает никаких положительных эмоций. Некоторые пользователи также заявили, что раньше Лорак выглядела лучше.

Мы также писали о том, что Ани Лорак выложила в сеть откровенный снимок, который понравился далеко не всем поклонникам певицы.

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