В Україні активізувалися квартирні аферисти: розкрита схема шахрайства

Шахраї в Україні (Колаж РБК-Україна)

У Києві затримали аферисток, які промишляли здачею квартир

Шахраї в Україні продовжують обманювати українців. На цей раз правоохоронні органи викрили двох жінок, які вирішили нажитися на людях, які хотіли зняти квартиру. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Поліція затримала двох жінок 25 і 34 років, які давали оголошення про здачу квартир на сайтах безкоштовних оголошень, брали передоплату з людей за перший та останній місяць, але коли орендарі намагалися ввійти в житло - потрапити туди не могли.

"В поліцію із заявами звернулися майже 50 громадян, постраждалих внаслідок дій аферисток. Всі потерпілі розповідали, що знаходили вигідні пропозиції по оренді житла в Києві на різних веб-сайтах. Після підписання "інформаційного договору" вони платили гроші, в середньому від 10 до 15 000 гривень за перший і останній місяць оренди, проте, коли приїжджали за адресами, потрапити в житло не могли", — йдеться в повідомленні.

Мобільні телефони жінки відключили, коли поліція вийшла на їхній слід, аферистки застосували проти "копів" газові балончики.

В ході досудового розслідування встановлено, що кримінальними злочинами потерпілим заподіяний матеріальний збиток на суму понад півмільйона гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно жінок за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, направлено в Печерський районний суд Києва.

Зараз жінки під вартою.