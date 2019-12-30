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Дзвонили з банку: в Україні розкрили нову шахрайську схему

STYLERЖиття    30.12.2019 - 17:41
Дзвонили з банку: в Україні розкрили нову шахрайську схему
Шахрайство з картками (фото: колаж РБК-Україна)

У Запоріжжі поліція викрила групу шахраїв, які організували злочинний call-центр

У Запоріжжі шахраї виманювали в українців дані банківських карт і крали з них гроші. Злочинці використовували свій call-центр, з якого дзвонили люди і представлялися співробітниками банку. Про це повідомляє Кіберполіція України.

За словами правоохоронців, злочинну схему організували троє місцевих жителів віком від 20 до 24 років. Зловмисники купували бази даних клієнтів в DarkNet, а потім продзвонювали іх.

Дзвонили з банку: в Україні розкрили нову шахрайську схему

Шахрайство з картками (фото: cyberpolice.gov.ua)

У злочинців в Запоріжжі було три офісні приміщення, які вони маскували під виглядом офісів з продажу вікон та балконів. У штаті у шахраїв працювали близько 100 осіб. При цьому серед них були також і особи, які не досягли повноліття. За роботу їм кожен місяць платили 15 тисяч гривень. Щотижня з банківських карт знімалося до 3 мільйонів гривень.

Дзвонили з банку: в Україні розкрили нову шахрайську схему

Шахрайство з картками (фото: cyberpolice.gov.ua)

Працівники шахрайського call-центру представлялися співробітниками служби безпеки банку. Вони мали вплив на жертв за допомогою психологічних методів і видурювали у них дані платіжних карт: номер, cvv-код, пін-код тощо. При цьому всі вони діяли за прописаною інструкцією.

Дзвонили з банку: в Україні розкрили нову шахрайську схему

Шахрайство з картками (фото: cyberpolice.gov.ua)

Всі співробітники злочинного call-центру кожного місяця проходили спеціальні тренінги і могли спілкуватися з клієнтами на чотирьох мовах. Кожен співробітник call-центру робив близько сотні дзвінків довірливим українцям.

Дзвонили з банку: в Україні розкрили нову шахрайську схему

Шахрайство з картками (фото: cyberpolice.gov.ua)

Після того, як call-центр дізнавався дані банківських карт, з них знімалися всі кошти. Поліція провела обшук офісних приміщень злочинців і вилучила всі докази.

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