Українців знову обдурили: шахраї придумали новий спосіб крадіжки грошей

Шахраї придумали новий спосіб крадіжки грошей

Задля своєї афери зловмисники відкрили кілька call-центрів

Напередодні в Києві було викрито угруповання хакерів, які зламали більше 20 тисяч серверів по всьому світу. Даний спосіб приносив організаторам не менше ста тисяч доларів. Про це інформує прес-служба Нацполіціі.

Відзначається, що в Києві зловмисників відкрили кілька call-центрів, щоб проводити торги на світових фінансових ринках. Вони пропонували своїм жертвам вкладати гроші, які в подальшому, за їхніми словами, могли б принести високий прибуток. В іншому випадку, обіцяли повернути вкладені гроші.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Шахраї створювали імітацію торгів, привласнюючи гроші собі, а коли клієнт намагався вивести гроші, зловмисники проводили ряд операцій, які приводили до повної втрати клієнтом грошей.

Всі вкладені гроші зараховувалися на офшорні рахунки зловмисників. В кінцевому підсумку дохід склав більше 100 тисяч доларів США щомісяця.

Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування офісних приміщень та вилучили системні блоки, сервери і мобільні телефони. Під час попереднього огляду цієї техніки було встановлено, що зловмисники також продавали заборонені медичні препарати. Їх продаж здійснювався в Україні і за кордоном через мережу інтернет.

Дії спритників кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, що в Україні шахрайство з банківськими картами набирає нових обертів. У Дніпропетровській області був затриманий шахрай, який викрав у своїх жертв понад мільйон гривень. Зловмиснику загрожує термін.