Розкрито секрет королівського чаю: як заварювати напій в точності як Єлизавета II

У Великій Британії чай можна сміливо назвати найулюбленішим напоєм, і щодня його заварюють близько 100 мільйонів чашок. Існує багато різних особливостей приготування, але чи є "флагманський рецепт" для жителів Туманного Альбіону? Колишній королівський дворецький розкрив секрет, як для членів монаршої сім'ї готують їх ідеальний чай.
Про це передає британське видання Express.
Експерт з етикету Грант Харролд, який був дворецьким у принців Чарльза, Вільяма і Гаррі, пояснив, як королева Єлизавета II п'є свій напій, і що потрібно наливати в першу чергу - молоко чи чай.
Ви й самі можете поласувати вдома чашечку чаю, як його п'є ЇЇ величність, якщо будете слідувати таким простим порадам.
"Традиційно аристократія могла дозволити собі тонкий кістяний фарфор, який витримував високу температуру, а потім додавали охолоджуючу рідину - молоко. У той час як у персоналу на нижньому поверсі були глиняні кружки, які потенційно могли тріснути, тому спочатку потрібно було налити молоко", - пояснив він.
"Так що дуже м'якого руху вперед і назад більш ніж достатньо. Правильно: ви не повинні перемішувати чай за годинниковою стрілкою, ви повинні рухатися назад і вперед, як ніби ви дзвоните у дзвіночок", - розповів експерт.
Колишній королівський дворецький Грант Харролд (фото: instagram.com/the_royal_butler)
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