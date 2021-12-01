Раскрыт секрет королевского чая: как заваривать напиток в точности как Елизавета II

Эксперт по этикету Грант Харролд, который был дворецким у принцев Чарльза, Уильяма и Гарри, объяснил, как королева Елизавета II пьет свой напиток, и что нужно наливать в первую очередь - молоко или чай.

Вы и сами можете отведать дома чашечку чая, как его пьет Ее величество, если будете следовать таким простым советам.

Елизавета II предпочитает пить Assam или Earl Grey, приготовленные традиционным способом - из чайных листьев в чайнике и разлитые в прекрасную чашку из костяного фарфора, рассказывает экс-дворецкий.

Также британская королева пользуется ситечком - его стоит поместить на чашку и наливать чай, но не до краев.

Харролд подчеркнул, что бытует миф, будто члены королевской семьи используют свой мизинец, когда пьют чай, но это на самом деле не так: "я никогда не видел, чтобы такое случалось".

Эксперт рассказал, что добавляет по чайной ложке листового чая для каждого человека и по одной для чайника - с кипящей водой. При этом не стоит добавлять больше четырех чайных ложек - если у вас больше гостей, которых нужно обслужить, вам придется сделать несколько тар.

"Вы можете добавить дольку лимона, если пьете Earl Grey, или молока, если хотите", - сказал Харролд и добавил, что аристократия как правило добавляла молоко после того, как разливала чай, и вот почему:

"Традиционно аристократия могла позволить себе тонкий костяной фарфор, который выдерживал высокую температуру, а затем добавляли охлаждающую жидкость - молоко. В то время как у персонала на нижнем этаже были глиняные кружки, которые потенциально могли треснуть, поэтому сначала нужно было налить молоко", - объяснил он.

Перемешивание чашки чая - очень точная операция для королевского дворецкого, отметил Харролд. Так, не следует вращать ложечку круговыми движениями, так как это "создаст бурю в чашке".

"Так что очень мягкого движения вперед и назад более чем достаточно. Правильно: вы не должны перемешивать чай по часовой стрелке, вы должны двигаться назад и вперед, как будто вы звоните в колокольчик", - рассказал эксперт.

Сахар всегда следует предлагать в виде кубиков, а не ложки сахара.

Бывший королевский дворецкий Грант Харролд (фото: instagram.com/the_royal_butler)