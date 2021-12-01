Раскрыт секрет королевского чая: как заваривать напиток в точности как Елизавета II

В Великобритании чай можно смело назвать самым любимым напитком, и ежедневно его заваривают около 100 миллионов чашек. Существует много различных особенностей приготовления, но есть ли "флагманский рецепт" для жителей Туманного Альбиона? Бывший королевский дворецкий раскрыл секрет, как для членов монаршей семьи готовят их идеальный чай.
Об этом передает британское издание Express.
Эксперт по этикету Грант Харролд, который был дворецким у принцев Чарльза, Уильяма и Гарри, объяснил, как королева Елизавета II пьет свой напиток, и что нужно наливать в первую очередь - молоко или чай.
Вы и сами можете отведать дома чашечку чая, как его пьет Ее величество, если будете следовать таким простым советам.
"Традиционно аристократия могла позволить себе тонкий костяной фарфор, который выдерживал высокую температуру, а затем добавляли охлаждающую жидкость - молоко. В то время как у персонала на нижнем этаже были глиняные кружки, которые потенциально могли треснуть, поэтому сначала нужно было налить молоко", - объяснил он.
"Так что очень мягкого движения вперед и назад более чем достаточно. Правильно: вы не должны перемешивать чай по часовой стрелке, вы должны двигаться назад и вперед, как будто вы звоните в колокольчик", - рассказал эксперт.
Бывший королевский дворецкий Грант Харролд (фото: instagram.com/the_royal_butler)
Напомним, ранее мы рассказывали, как написать письмо членам британской королевской семьи во дворец, чтобы герцогиня Кембриджская прислала рождественскую открытку.
Также сообщалось, что недавно Елизавета II удивила появлением за рулем авто после проблем со здоровьем.