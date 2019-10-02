Український коментатор зірвав голос після неймовірного голу (відео)

"Шахтар" обіграв "Аталанти" на виїзді (фото: facebook.com/pg/fcshakhtar)

"Шахтар" виграв на виїзді у "Аталанти"

Вчора, 1 жовтня, український футбольний клуб "Шахтар" зміг забити переможний гол на останній хвилині гри з італійською "Аталантою". Коментатор матчу Кирило Круторогов від переповнених почуттів радості зірвав собі голос.

Матч Ліги чемпіонів складався для "гірників" досить складно. Італійська команда в кінці поєдинку була ближче до того, щоб забити свій другий гол.

Вже в додатковий час "Шахтар" провів відмінну контратаку, і 20-річному Манору Соломону, який вийшов на заміну, вдалося принести перемогу своїй команді.

"Шахтар" обіграв "Аталанту" на виїзді (фото: facebook.com/pg/fcshakhtar)

Після переможного голу нашої команди коментатор Кирило Круторогов не став стримувати своїх емоцій і просто кричав від радості.

"Шахтар" обіграв "Аталанту" на виїзді (відео: YouTube/Канали Футбол 1/ Футбол 2)

Крім того, Круторогов прокоментував футбольний матч на своїй сторінці в Facebook.

Він написав, що мріяв про такий матч. При цьому це був його перший матч з українцями закордоном.

"Шахтар" обіграв "Аталанту" на виїзді (фото: facebook.com/pg/fcshakhtar)

"Я мріяв про такий матчі! Це був мій перший матч з українською командою закордоном, ще й на "Сан-Сіро"! І така перемога, браво, Шахтар! Дякую за ці емоції! Бувай, Італія, бувай, красуня, o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao", - написав Круторогов.

Кирило Круторогов (фото: facebook.com/kirill.krutorogov)

Нагадаємо, що головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував чутки про те, що італійський "Мілан" розглядає його кандидатуру на місце головного тренера.