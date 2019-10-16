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УЄФА покарав "Лаціо" за прояви расизму з боку фанатів

Новини » Спорт    16.10.2019 - 13:14
УЄФА покарав "Лаціо" за прояви расизму з боку фанатів
Фото: "Лаціо" покараний закриттям фанатської трибуни (twitter.com/OfficialSSLazio)

Римський клуб покараний закриттям фанатської трибуни

Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарав римський "Лаціо" проведенням найближчого домашнього матчу єврокубків з частково закритими трибунами, а також одним матчем без глядачів умовно. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Італійська сторона понесе покарання за через расистську поведінку вболівальників команди у зустрічі Ліги Європи з французьким "Ренном", яка пройшла в Римі на "Стадіо Олімпіко" 3 жовтня і завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

Згідно з рішенням УЄФА, на найближчому єврокубковому домашньому матчі "Лаціо" будуть закриті чотири сектори на трибуні активних уболівальників "орлів" (сектора 46, 47, 48 і 49), і на них буде розгорнуто банер #EqualGame. Під санкції потрапляє зустріч "Лаціо" з шотландським "Селтіком" 7 листопада.

Що стосується умовного покарання матчем без глядачів, то по ньому у римського клубу є випробувальний термін в один рік, протягом якого покарання стане реальним, якщо буде рецидив. Також "Лаціо" оштрафований на 20 тисяч євро.

Нагадаємо, ФІФА пропонує ввести довічну заборону для фанатів на відвідування матчів за прояви расизму.

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