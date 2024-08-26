"Ничто так не болит, как человеческие потери": звезды отреагировали на массированную ракетную атаку РФ по Украине
В понедельник, 26 августа, страна-оккупант Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. Под обстрелом оказались многие города, среди которых Киев, Луцк, Харьков, Одесса, Хмельницкий, Львов и другие.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как на очередной акт российской агрессии против нашей страны отреагировали украинские знаменитости.
Елена Зеленская
"Понедельник начался для Украины с массированной атаки по всей территории. Десятки шахедов и множество ракет запустил враг, чтобы лишить нас электричества, жилья и жизни. В Киеве и регионах перебои по работе со светом и водой из-за ударов по энергетике. Спасибо каждому, кто ликвидирует эти последствия", - написала первая леди Украины.
"Ничто так не болит, как человеческие потери. Луцк, Запорожье, Днепропетровщина. Мои соболезнования раненым и родным погибших. Силы обороны защищают украинцев, но самое важное во время тревоги - переждать опасность в укрытии. Берегите себя и близких", - также говорилось в ее другом заявлении.
Реакция Зеленской (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Злата Огневич
Певица показала кадры, как украинцы прячутся во время тревоги в метро.
Реакция Огневич на атаку РФ (Фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Дарья Квиткова
Блогерша и бывшая жена Никиты Добрынина написала, что утро провела вместе с сыном на паркинге из-за российской агрессии против нашей страны.
Реакция Квитковой на обстрел Украины 26 августа (Фото: instagram.com/kvittkova)
Александра Зарицкая
Солистка группы KAZKA поделилась серией снимков, к которым оставила подпись. "Тревога 6 часов чувствуется как я на этих фото", - отметила она.
Фото и комментарий Александры (Фото: instagram.com/kazka.band)
Наталка Денисенко
Актриса показала видео, где ребенок испугался из-за воздушной тревоги и взрывов. Ролик уже обнародовала в сети ее коллега и близкая подруга Елена Светлицкая.
"Как больно, когда твои родные переживают такие страхи. Спасибо всем Силам Обороны и силам ПВО, которые берегут нашу жизнь", - написала Денисенко.
Комментарий Наталки Денисенко (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Соня Плакидюк
Модная блогерша на своей странице показала новости в сети о массированной ракетной атаке.
Реакция Сони Плакидюк на агрессию РФ (Фото: instagram.com/moi_sofism)
Катя Осадчая
"Утро такое утро, когда твой сосед-террорист, которого уже третий (11-й год) не может остановить остальной мир. Жизнь от обстрела к обстрелу. Идем ее жить. Всем раненым и семьям погибших искренние соболезнования. Знаю, что это только слова, но мы все должны мстить всеми возможными способами", - написала известная ведущая.
Комментарий Осадчей (Фото: instagram.com/kosadcha)
Таня Муиньо
Знаменитая клипмейкерша также опубликовала скриншот статьи украинского издания на английском языке Kyiv Post об очередном террористическом акте России против Украины.
Реакция Муиньо - знаменитой клипмейкерши, которая сотрудничает с мировыми звездами (Фото: instagram.com/tanumuino)
Ирина Монатик
Жена Дмитрия показала, как с сыновьями спускалась в укрытие, а также поделилась другими кадрами.
"Жизнь-укрытие", - написала она.
Кадры, которыми поделилась Ирина Монатик (Фото: instagram.com/irishamonatik)
Светлана Тарабарова
Артистка также показала снимки троих детей и озвучила некоторые свои мысли.
"Как на 4м2 импровизированного домашнего укрытия может быть сконцентрировано столько любви и ненависти одновременно...? Ненависть к тем, кто ворует детство наших детей, мечты, жизни, города. И любовь. Безграничная. Бесспорная. Настоящая... И да, любовь победит!" - отметила исполнительница.
Реакция на массированную ракетную атаку Светланы Тарабаровой (Фото: instagram.com/tarabarova)
Инна Мирошниченко
Жена Тимура Мирошниченко показала, как вместе с детьми пряталась в коридоре во время воздушной тревоги.
"Это мы в коридоре в начале многочасовой игры в Alias. Здесь еще есть свет, потом я пережила все стадии паники, потому что свет исчез. Информации ноль, еды ноль, но курьер принес заказ в 9 утра посреди тревоги", - призналась известная юристка.
"Моя психика может адаптироваться к чему-либо, но когда внезапно исчезает свет, я не отвечаю за себя и сразу рисую худшие картинки", - добавила она.
Фото, обнародованное в сети Инной Мирошниченко (Фото: instagram.com/_inna_mi_)
Тем временем Дорофеева и Кацурин сделали парные тату и показали в сети фото.
Кроме того, недавно стало известно, что принц Гарри окончательно покинул Британию и "попрощался с королевской жизнью".
Для написания материала были использованы источники: посты и stories с Instagram-страниц Елены Зеленской, Златы Огневич, Дарьи Квитковой, Александры Зарицкой, Наталки Денисенко, Сони Плакидюк, Кати Осадчей, Ирины Монатик, Светланы Тарабаровой и Инны Мирошниченко.