"Ничто так не болит, как человеческие потери": звезды отреагировали на массированную ракетную атаку РФ по Украине

В понедельник, 26 августа, страна-оккупант Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине . Под обстрелом оказались многие города, среди которых Киев, Луцк, Харьков, Одесса, Хмельницкий, Львов и другие.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как на очередной акт российской агрессии против нашей страны отреагировали украинские знаменитости.

Елена Зеленская

"Понедельник начался для Украины с массированной атаки по всей территории. Десятки шахедов и множество ракет запустил враг, чтобы лишить нас электричества, жилья и жизни. В Киеве и регионах перебои по работе со светом и водой из-за ударов по энергетике. Спасибо каждому, кто ликвидирует эти последствия", - написала первая леди Украины.

"Ничто так не болит, как человеческие потери. Луцк, Запорожье, Днепропетровщина. Мои соболезнования раненым и родным погибших. Силы обороны защищают украинцев, но самое важное во время тревоги - переждать опасность в укрытии. Берегите себя и близких", - также говорилось в ее другом заявлении.

Реакция Зеленской (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Злата Огневич

Певица показала кадры, как украинцы прячутся во время тревоги в метро.

Реакция Огневич на атаку РФ (Фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Дарья Квиткова

Блогерша и бывшая жена Никиты Добрынина написала, что утро провела вместе с сыном на паркинге из-за российской агрессии против нашей страны.

Реакция Квитковой на обстрел Украины 26 августа (Фото: instagram.com/kvittkova)

Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA поделилась серией снимков, к которым оставила подпись. "Тревога 6 часов чувствуется как я на этих фото", - отметила она.

Фото и комментарий Александры (Фото: instagram.com/kazka.band)

Наталка Денисенко

Актриса показала видео, где ребенок испугался из-за воздушной тревоги и взрывов. Ролик уже обнародовала в сети ее коллега и близкая подруга Елена Светлицкая.

"Как больно, когда твои родные переживают такие страхи. Спасибо всем Силам Обороны и силам ПВО, которые берегут нашу жизнь", - написала Денисенко.

Комментарий Наталки Денисенко (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Соня Плакидюк

Модная блогерша на своей странице показала новости в сети о массированной ракетной атаке.

Реакция Сони Плакидюк на агрессию РФ (Фото: instagram.com/moi_sofism)

Катя Осадчая

"Утро такое утро, когда твой сосед-террорист, которого уже третий (11-й год) не может остановить остальной мир. Жизнь от обстрела к обстрелу. Идем ее жить. Всем раненым и семьям погибших искренние соболезнования. Знаю, что это только слова, но мы все должны мстить всеми возможными способами", - написала известная ведущая.

Комментарий Осадчей (Фото: instagram.com/kosadcha)

Таня Муиньо

Знаменитая клипмейкерша также опубликовала скриншот статьи украинского издания на английском языке Kyiv Post об очередном террористическом акте России против Украины.

Реакция Муиньо - знаменитой клипмейкерши, которая сотрудничает с мировыми звездами (Фото: instagram.com/tanumuino)

Ирина Монатик

Жена Дмитрия показала, как с сыновьями спускалась в укрытие, а также поделилась другими кадрами.

"Жизнь-укрытие", - написала она.

Кадры, которыми поделилась Ирина Монатик (Фото: instagram.com/irishamonatik)

Светлана Тарабарова

Артистка также показала снимки троих детей и озвучила некоторые свои мысли.

"Как на 4м2 импровизированного домашнего укрытия может быть сконцентрировано столько любви и ненависти одновременно...? Ненависть к тем, кто ворует детство наших детей, мечты, жизни, города. И любовь. Безграничная. Бесспорная. Настоящая... И да, любовь победит!" - отметила исполнительница.

Реакция на массированную ракетную атаку Светланы Тарабаровой (Фото: instagram.com/tarabarova)

Инна Мирошниченко

Жена Тимура Мирошниченко показала, как вместе с детьми пряталась в коридоре во время воздушной тревоги.

"Это мы в коридоре в начале многочасовой игры в Alias. Здесь еще есть свет, потом я пережила все стадии паники, потому что свет исчез. Информации ноль, еды ноль, но курьер принес заказ в 9 утра посреди тревоги", - призналась известная юристка.

"Моя психика может адаптироваться к чему-либо, но когда внезапно исчезает свет, я не отвечаю за себя и сразу рисую худшие картинки", - добавила она.

Фото, обнародованное в сети Инной Мирошниченко (Фото: instagram.com/_inna_mi_)