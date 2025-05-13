Канны 2025: все, что нужно знать о 78-м кинофестивале
Каннский кинофестиваль возвращается в 2025 году уже в 78-й раз. Открытие состоится 13 мая, и в течение следующих почти двух недель Канны превратятся в эпицентр мирового киноискусства, где звезды, премьеры и громкие премии снова сойдутся в одной точке.
Что нужно знать о нынешней церемонии - читайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
В Каннах уже ждет победителя "Золотая пальмовая ветвь"
В главную фестивальную резиденцию Каннского кинофестиваля уже доставили самую престижную награду - "Золотую пальмовую ветвь". Как и каждый год, ее изготовили в двух экземплярах.
Первую статуэтку уже передали - ее вручили легенде мирового кино Роберту Де Ниро."Золотая пальмовая ветвь" (фото: Getty Images)
Почетная награда досталась актеру за вклад в развитие киноискусства: его карьера началась еще в 1960-х, а в активе более 110 фильмов, многие из которых стали классикой.
Другую "Пальму" вручат 25 мая - по итогам главного конкурса.
Жюри возглавит Жюльет Бинош
В этом году председателем жюри стала известная французская актриса Жюльет Бинош. Жюльет Бинош (фото: instagram.com/juliettebinoche)
В составе жюри также:
- Холли Берри (США) - актриса, режиссер, лауреат "Оскара"
- Пайал Кападиа (Индия) - режиссер и сценарист
- Альба Рорвахер (Италия) - актриса, звезда артхаусного кино
- Лейла Слимани (Франция/Марокко) - писательница, журналистка, лауреат литературных премий
- Дьедонне Хамади (ДР Конго) - режиссер и продюсер
- Хон Сансу (Южная Корея) - режиссер, сценарист, признанный автор в мировом кино
- Карлос Рейгадас (Мексика) - режиссер
- Джереми Стронг (США) - актер, в частности известный по сериалу "Наследники".
"Обнаженные" платья под запретом
Организаторы Каннского фестиваля решили ужесточить дресс-код. Отныне на красной дорожке - никакой обнаженности, даже намека. Все слишком открытые или прозрачные платья официально под запретом. Причем новые правила касаются не только дорожки, но и других официальных зон фестиваля.
"В этом году Каннский кинофестиваль четко прописал в своем уставе определенные правила, которые фактически давно действуют. Цель - запрет полной обнаженности на красной дорожке в соответствии с французским законодательством", - указано на официальном сайте события.
Организаторы также отметили, что могут не допустить на мероприятие тех гостей, чья одежда будет мешать другим или создавать дискомфорт в кинозалах. Причиной таких решительных изменений, вероятно, стал скандал на церемонии "Грэмми", где Канье Уэст появился вместе с женой Бьянкой Цензори, которая была практически без одежды.
Основная конкурсная программа
В этом году в оргкомитет поступило рекордное число заявок - почти 3 тысячи. Но в основной конкурс попали только 19 фильмов. Среди них - три французские картины, включая "Досье 137" Доминика Молля.
Среди американских лент:
- "Финикийская схема" Уэса Андерсона со Скарлетт Йоханссон
- "Эддингтон" Ари Астера - в главных ролях Хоакин Феникс и Эмма Стоун.
Также в конкурсную программу вошли:
- итальянский байопик "Fuori" о Голиарде Сапиенце
- бразильский триллер "Agente Secreto"
- японская драма "Renoir"
В частности, покажут новую ленту Кирилла Серебренникова "Исчезновение Йозефа Менгеле", а также долгожданную "Миссия невыполнима: Финальная расплата" с Томом Крузом, который лично представит фильм в Каннах.
Тема Украины - в центре внимания
13 мая в рамках 78-го Каннского кинофестиваля состоится специальная программа, посвященная войне России против Украины. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте мероприятия.
"Этот "День Украины" является напоминанием о стремлении художников, авторов и журналистов рассказать историю этого конфликта в сердце Европы, который уже 3 года влияет на украинский народ и мир. Программа является напоминанием о приверженности Каннского фестиваля и его способности рассказать историю мировых вызовов, которые являются проблемами нашего будущего, через произведения кино", - говорится в сообщении.
В программу вошли три фильма:
- "Зеленский" - документальный проект Ива Жолана, Лизы Вапне и Ариан Шемен о пути Владимира Зеленского от комика до президента, который ведет страну во время полномасштабной войны.
В Каннах показали фильм о Зеленском (фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance)
- "Notre Guerre" ("Наша война") - фильм Бернара-Анри Леви и Марка Русселя. Авторы снимали украинских военных и гражданских в Сумской области и вблизи Покровска с февраля по апрель 2025 года. В ленте есть интервью с Зеленским перед его поездкой в США и кадры бригады "Анны Киевской". Это - завершающая часть четырехсерийного проекта Леви, который уже показывали в ООН и Конгрессе США.
- "2000 метров до Андреевки" - работа режиссера Мстислава Чернова и фотографа Associated Press Александра Бабенко. В фокусе - будни украинских защитников из 3-й отдельной штурмовой бригады. Съемки продолжались с сентября 2023 года, а вся работа над фильмом заняла почти полтора года.
Вас может заинтересовать
-
Все победители BAFTA TV Awards
-
Смотрите тизер фильма "Каховский объект"
-
Новые мини-сериалы, которые хочется "проглотить" за один вечер
При написании материала использовались следующие источники: сайт Каннского фестиваля, Facebook-страница Посольства Украины во Франции.