Зомби, война и "парад победобесия": смотрите тизер фильма "Каховський об'єкт"

О чем фильм "Каховський об'єкт"

События в ленте происходят после подрыва Каховской дамбы, который устроила РФ. По сюжету, отряд украинских военных во главе с защитницей Марой попадает в тайный советский бункер, который нашли на дне водохранилища.

"Там во время холодной войны СССР проводил опыты на людях. Последствия этих опытов все еще находятся в этом бункере в виде полуживых трупов солдат армии СССР. Теперь, чтобы выжить и спасти страну от угрозы из бункера, украинским военным надо победить советских зомби и довериться друг другу", - отметили в пресс-службе.

"Каховський об'єкт" снят в поджанре антисоветского зомби-муви. Команда проекта, которая в прошлом году создала хит-месть "Конотопська відьма", отмечает, что фильм в жесткой форме деромантизирует "совок" и стремится окончательно избавиться от него в жизни украинцев. Идее отделения от российских нарративов и борьбе со злом современности посвящена вся линейка хорроров FILM.UA "Кіногероїні темних часів".

Афиша фильма "Каховський об'єкт"

"Когда они лезут отовсюду со своей романтизацией коммунистических времен, ностальгируют по "совку", брендируют серпом с молотом одежду, цепляют пионерские галстуки на шею, когда тот гимн террористического государства (который собственно положен на музыку "союза нерушимого") иногда пролазит и на наши улицы, когда они с пиететом рассказывают о "дедушке Ленине", то мы ради будущего должны стоять на страже и не впускать то недогнившее зло прошлого в свою жизнь, чего так хочет бункерный главнокомандующий", - рассказала продюсер "Каховського об'єкта" Ирина Костюк.

Съемки фильма стартовали в марте 2025 года с символического ритуала разбития бюста Ленина. Всего снимали полтора месяца в Киеве на шести локациях, среди которых заброшенная молочная кухня и бомбоубежище научно-исследовательского института советских времен. Для того чтобы погрузить в атмосферу тайного бункера, команда "Каховського об'єкта" доработала каждую аутентичную локацию, заполнив кадры реквизитом, часть которого происходит из советских времен.

Афиша фильма "Каховський об'єкт"

Особое внимание создатели уделили живым мертвецам - одновременно в кадре снималось до 30 зомби, для которых создали 100 уникальных образов. Для этого использовали различные техники: маски, накладки и специальный грим.

Соавторами образов главных героев и героини (отряда военных) стал каждый актер. Главная героиня, Мара, воплощенная Мариной Кошкиной, вдохновленная украинскими женщинами-военнослужащими и стала их собирательным образом.

Актер-военный Владимир Ращук признается, что фактически играл самого себя. Актеры Александр Яцентюк ("Памфір"), Дмитрий Павко ("Прикордонники", "Потяг у 31 грудня"), Андрей Подлесный ("МУР. Ти [РОМАНТИКА] в кіно") и Михаил Дзюба ("Королі репу") также выбрали себе в качестве моделей реальных военных и прошли специальную подготовку - это было одно из обязательных условий участия актеров в проекте.

Афиша фильма "Каховський об'єкт"

"Когда я прочитал сценарий, я понял, что здесь должно быть слаженное подразделение, которое должно все понимать с полуслова. Я понимаю, что для киносообщества эта правда не очень важна, они могут забить на это. Для меня это принципиальные вещи. Тогда мы договорились, что сначала я, а потом привлек своих собратьев, инструкторов, - делаем обучение. И могу сказать, что я достиг своего: военную правду в основном удалось сохранить", - делится актер Владимир Ращук.

Достичь реалистичности помогли и партнеры проекта - украинский милитари-бренд M-Tac. Его представители выступили консультантами фильма и предоставили военное снаряжение и форму для всех героев.

"Каховський об’єкт" выйдет в широкий украинский прокат 1 октября, ко Дню защитников и защитниц.