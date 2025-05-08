Топ-5 боевиков для тех, кто любит экшн: эти фильмы - настоящий взрыв эмоций

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"Вне юрисдикции"

В помещении американского консульства исчезает мальчик. Бывший солдат Сара начинает напряженные поиски сына, преодолевая невероятные препятствия и заговоры на пути.



"Опустошение"

Детектив Уолкер отправляется в опасную миссию. Он должен найти пропавшего сына политика. Дело оказывается непростым, ведь приходится распутывать целую сеть заговоров и коррупции.



"Рейс навылет"

Наемник отправляется на поиски объекта, который известен как "Призрак". Во время международного рейса они понимают, что самолет заполнен другими киллерами, которые имеют одну цель - убрать обоих. Героям приходится объединиться, чтобы выжить.



"Джентльмены"

Мики построил в Великобритании империю по выращиванию марихуаны и решил ее продать. Однако в конце концов он оказывается в центре жесткой игры, где каждый хочет урвать кусок его бизнеса.



"Пчеловод"

Герой Джейсона Стейтема начинает путь мести когда выясняется, что он является бывшим оперативником мощной подпольной организации, известной как "Пчеловоды".