Знак слабости. Генсек НАТО отреагировал на массированные удары россиян по Украине

Массированный обстрел территорий Украины россиянами, который происходит уже второй день, является признаком слабости. Он демонстрирует неспособность войск РФ остановить наступление бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга .

"Я считаю, что вчерашние атаки – это знак слабости. Россия проигрывает на поле боя, потому что у России нет способностей остановить наступление украинских сил. Они могут реагировать только такими ударами по украинским городам", - заявил Столтенберг.

По его словам, такие решения со стороны Кремля указывают на то, что у президента РФ Владимира Путина больше не осталось альтернатив.

"Они потеряли территории, потеряли обороты, поэтому наносят ракетные удары, которые мы видели вчера и сегодня", - добавил генсек НАТО.