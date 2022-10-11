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Зеленский призвал лидеров G7 отказаться от переговоров с Путиным

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 17:13
Зеленский призвал лидеров G7 отказаться от переговоров с Путиным Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Лидеры стран "Большой семерки" должны отказаться от каких-либо переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку он понимает только язык террора и ультиматумов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского на заседании лидеров стран G7.

Он призвал лидеров государств "Группы семи" признать очевидный факт - что с нынешним руководителем РФ не может быть диалога.

По словам Зеленского, Путин сам отверг диалог, не смотря на все попытки Украины договориться о мире в течение лет.

"Он говорит ультиматумами. Террор - это и есть его отношение к миру, к другим людям", - добавил президент.

Обращаясь к лидерам G7, Зеленский отметил, что общество не поймет их, если они не оборвут какие-либо перспективы руководителя террора после российских ударов, всех убийств и издевательств над мирными людьми и международным правом.

"Мы все в мире должны осознать: разговоры могут быть либо с другим руководителем России - который будет признавать устав ООН, базовые принципы человечности и территориальную целостность Украины, либо в другой конфигурации, чтобы ключевой террорист не имел возможности благодаря террору влиять на ключевые решения. Сейчас один человек блокирует мир - и этот человек в Москве", - добавил президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но только при правлении нового президента. Он сделал такое заявление после того, как Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Позже Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с российским диктатором.

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