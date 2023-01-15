Ракетная атака на Днепр: погибли две молодые женщины, подруги и волонтерки
Россия совершила очередной массовый обстрел Украины в субботу, 14 января. Одна из ракет попала в многоэтажный дом в Днепре. По состоянию на 15 января известно уже о 25 погибших, среди них один ребенок.
Количество травмированных уже выше 70 человек. За сутки из-под завалов спасли 39 человек, в том числе 6 детей. Количество без вести пропавших - 43 человека.
Среди погибших - две молодые женщины, близкие подруги Ирина и Ольга. Об их гибели рассказали в Координационном штабе волонтеров Днепра на странице в Instagram.
"Два светлых человека, мамы, лучшие подруги Ира и Оля. Их убила Россия", - сказано в сообщении.
Обе женщины - днепрянки, они воспитывали маленьких детишек, близко дружили, обе волонтерили и помогали ВСУ. Ольга Усова - высокопрофессиональный стоматолог. У обеих украинок остались маленькие дети.
"Не могу в это поверить… Боль и слезы. Днепр. Волонтер, высокопрофессиональная стоматолог Ольга Усова, которая была моим врачом после нашей ротации — уже на небе… Остался сиротой маленький сынишка с папой, так же как и у ее подруги Ирины Соломатенко, которая тоже погибла… Оля очень добрая женщина, умная, искренняя, которая так много помогала ВСУ и всем, кому только могла. И погибла от рашистской ракеты… Оля оставила после себя светлую память, а россия — это навсегда Мордор, который будет стерт с лица земли", - рассказал в Facebook близкий друг Андрей Биляк.
Ирину и Ольгу убила в Днепре российская ракета (фото: instagram.com/volunteerdnipro)
Волонтеры также разместили реквизиты банковских карт мужей погибших - для сбора помощи.
4731 2196 4895 8563 Эдуард Усов
4441 1144 4516 0235 Саламатенко Игорь
Напомним, ранее мы писали о том, что названо имя командира РФ, ответственного за удар по Днепру.
А еще рассказывали о том, что стали известны детали удара российской ракетой по Днепру.