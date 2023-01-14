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Удар по дому в Днепре: разрушены 72 квартиры, там жило до 200 человек

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Днепр, Суббота 14 января 2023 19:22
Удар по дому в Днепре: разрушены 72 квартиры, там жило до 200 человек Фото: в результате российского удара по дому в Днепре было разрушено 72 квартиры (t.me/tymoshenko kyrylo)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 января, во время массового обстрела Украины военные РФ нанесли удар по жилому дому в Днепре, в результате было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко во время телемарафона.

"Для понимания. Разрушены 72 квартиры. Мы понимаем, кто и сколько людей могли там проживать. От 100 до 200 человек. Среди них несколько десятков детей. Будем надеяться, что их нет под завалами", - сказал Тимошенко.

В настоящее время в сети уже появились фото и видео с места прилета по дому в Днепре. В результате удара погибли пятеро жителей, еще 21 - ранены.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на обстрел РФ жилого дома в Днепре. Он отметил, что Украина найдет всех причастных к этому террору.

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