В Воздушных силах рассказали, какой ракетой россияне ударили по дому в Днепре

Сегодня, 14 января, российские оккупанты применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Что касается Днепра... Ракета, которая была выпущена по многоэтажке в Днепре - это Х-22. Она была выпущена из дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Запуски производились из района Курска и Азовского моря. Было 5 пусков этих ракет", - рассказал Игнат.

По его словам, такую же ракету россияне использовали для удара по торговому центру в Кременчуге. Она предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

"И такой вот ракетой бьют по густонаселенному городу", - добавил Игнат.