Уже бомбил Кременчуг. Назван командир РФ, ответственный за удар по Днепру
Российские военные, 14 января, нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре, в результате чего погибло по меньшей мере пять человек. Обстрелять город дал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.
"Олег Тимошин - командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Его полк сегодня ударил по дому в Днепре", - написал Братчук.
Отмечено также, что он же отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года.
Напомним, российские войска во время масштабной тревоги попали по многоквартирному дому в Днепре.
Позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 60 человек. Среди них 12 детей.
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